Токеномика Kroma (KRO) Откройте для себя ключевую информацию о Kroma (KRO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Kroma (KRO) Как ведущее решение Азии 2 уровня, построенное на Superchain и поддерживаемое Wemade, Kroma является первым OP Stack роллапом с активной системой защиты от сбоев, использующей zkEVM, и перейдет к универсальному ZK-роллапу, когда генерация ZK-доказательств станет более экономичной и быстрой – используя свою оригинальную модульную библиотеку ZK-бэкенда Tachyon, и планирует продвигать геймифицированный опыт Web3, используя свои сильные стороны в играх, потребительских приложениях, азиатском рынке и технические возможности для содействия настоящему всеобщему внедрению Web3. Официальный сайт: https://kroma.network/ Whitepaper: https://docs.kroma.network/ Обозреватель блоков: https://blockscout.kroma.network/ Купить KRO сейчас!

Токеномика и анализ цен Kroma (KRO) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Kroma (KRO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 5,22M $ 5,22M $ 5,22M Исторический максимум: $ 0,12 $ 0,12 $ 0,12 Исторический минимум: $ 0,000999986827910333 $ 0,000999986827910333 $ 0,000999986827910333 Текущая цена: $ 0,005221 $ 0,005221 $ 0,005221 Узнайте больше о цене Kroma (KRO)

Токеномика Kroma (KRO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Kroma (KRO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов KRO, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов KRO. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой KRO, изучите текущую цену KRO!

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