Токеномика KREST (KREST)

Токеномика KREST (KREST)

Откройте для себя ключевую информацию о KREST (KREST), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о KREST (KREST)

Krest - это канареечная сеть peaq - первая и единственная в мире сеть моделирования Economy of Things. Krest - это ваш дом для социально-экономических, технических, общественных и управленческих инноваций и экспериментов в рамках экосистемы peaq. Запускайте dApps, DePINs и инструменты для Economy of Things и оценивайте их влияние в реальных условиях на публичной сети blockchain, не рискуя нанести реальный ущерб.

Официальный сайт:
https://krest.peaq.network/
Whitepaper:
https://docs.peaq.network/docs/learn/what-is-peaq/
Обозреватель блоков:
https://krest.subscan.io/

Токеномика и анализ цен KREST (KREST)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене KREST (KREST), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Общее предложение:
$ 400,00M
$ 400,00M$ 400,00M
Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 3,23M
$ 3,23M$ 3,23M
Исторический максимум:
$ 1,49999
$ 1,49999$ 1,49999
Исторический минимум:
$ 0,007332171307417926
$ 0,007332171307417926$ 0,007332171307417926
Текущая цена:
$ 0,00807
$ 0,00807$ 0,00807

Токеномика KREST (KREST): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики KREST (KREST) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов KREST, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов KREST.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой KREST, изучите текущую цену KREST!

Как купить KREST

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История цены KREST (KREST)

Анализ истории цены KREST помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены KREST

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.