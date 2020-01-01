Токеномика KREST (KREST) Откройте для себя ключевую информацию о KREST (KREST), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о KREST (KREST) Krest - это канареечная сеть peaq - первая и единственная в мире сеть моделирования Economy of Things. Krest - это ваш дом для социально-экономических, технических, общественных и управленческих инноваций и экспериментов в рамках экосистемы peaq. Запускайте dApps, DePINs и инструменты для Economy of Things и оценивайте их влияние в реальных условиях на публичной сети blockchain, не рискуя нанести реальный ущерб. Официальный сайт: https://krest.peaq.network/ Whitepaper: https://docs.peaq.network/docs/learn/what-is-peaq/ Обозреватель блоков: https://krest.subscan.io/ Купить KREST сейчас!

Токеномика и анализ цен KREST (KREST) Изучите ключевые данные о токеномике и цене KREST (KREST), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 400,00M $ 400,00M $ 400,00M Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 3,23M $ 3,23M $ 3,23M Исторический максимум: $ 1,49999 $ 1,49999 $ 1,49999 Исторический минимум: $ 0,007332171307417926 $ 0,007332171307417926 $ 0,007332171307417926 Текущая цена: $ 0,00807 $ 0,00807 $ 0,00807 Узнайте больше о цене KREST (KREST)

Токеномика KREST (KREST): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики KREST (KREST) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов KREST, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов KREST. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой KREST, изучите текущую цену KREST!

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