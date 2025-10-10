Токеномика KoKoK The Roach (KOKOK)

Откройте для себя ключевую информацию о KoKoK The Roach (KOKOK), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
Страница обновлена: 2025-10-10 08:51:02 (UTC+8)
Токеномика и анализ цен KoKoK The Roach (KOKOK)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене KoKoK The Roach (KOKOK), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
--
----
Общее предложение:
--
----
Оборотное предложение:
--
----
FDV (полностью разводненная стоимость):
--
----
Исторический максимум:
$ 0,3203
$ 0,3203$ 0,3203
Исторический минимум:
--
----
Текущая цена:
$ 0,03016
$ 0,03016$ 0,03016

Информация о KoKoK The Roach (KOKOK)

KOKOK символизирует самого стойкого «трейдера-таракана» на рынке криптовалют, бесстрашного в условиях рыночных колебаний, построенного на экосистеме Solana.

Обозреватель блоков:
https://solscan.io/token/5HkhVG2bSb5PGjhX5QHm9urUquD7tx5eAau5Fonq78zc

Токеномика KoKoK The Roach (KOKOK): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики KoKoK The Roach (KOKOK) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов KOKOK, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов KOKOK.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой KOKOK, изучите текущую цену KOKOK!

