Информация о Koinos (KOIN)

Koinos — это монолитный блокчейн общего назначения, построенный на архитектуре микросервисов. Смарт-контракты Koinos работают на сторонней виртуальной машине веб-сборки и в настоящее время доступны для нескольких исходных языков. Koinos использует новый алгоритм консенсуса под названием «Proof of Burn», который сочетает в себе энергоэффективность Proof of Stake с простотой и экономичностью Proof of Work, а также систему бесплатных ресурсов под названием «Мана», которая снижает входные барьеры. в криптовалюту.