Токеномика Koinos (KOIN) Откройте для себя ключевую информацию о Koinos (KOIN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Koinos (KOIN) Koinos — это монолитный блокчейн общего назначения, построенный на архитектуре микросервисов. Смарт-контракты Koinos работают на сторонней виртуальной машине веб-сборки и в настоящее время доступны для нескольких исходных языков. Koinos использует новый алгоритм консенсуса под названием «Proof of Burn», который сочетает в себе энергоэффективность Proof of Stake с простотой и экономичностью Proof of Work, а также систему бесплатных ресурсов под названием «Мана», которая снижает входные барьеры. в криптовалюту. Официальный сайт: https://koinos.io Whitepaper: https://koinos.io/whitepaper Обозреватель блоков: https://koinosblocks.com/ Купить KOIN сейчас!

Токеномика и анализ цен Koinos (KOIN) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Koinos (KOIN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 2,47M $ 2,47M $ 2,47M Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 83,26M $ 83,26M $ 83,26M FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 2,3 $ 2,3 $ 2,3 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,02965 $ 0,02965 $ 0,02965 Узнайте больше о цене Koinos (KOIN)

Токеномика Koinos (KOIN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Koinos (KOIN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов KOIN, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов KOIN. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой KOIN, изучите текущую цену KOIN!

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