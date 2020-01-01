Токеномика Koinos (KOIN)

Токеномика Koinos (KOIN)

Откройте для себя ключевую информацию о Koinos (KOIN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Koinos (KOIN)

Koinos — это монолитный блокчейн общего назначения, построенный на архитектуре микросервисов. Смарт-контракты Koinos работают на сторонней виртуальной машине веб-сборки и в настоящее время доступны для нескольких исходных языков. Koinos использует новый алгоритм консенсуса под названием «Proof of Burn», который сочетает в себе энергоэффективность Proof of Stake с простотой и экономичностью Proof of Work, а также систему бесплатных ресурсов под названием «Мана», которая снижает входные барьеры. в криптовалюту.

Официальный сайт:
https://koinos.io
Whitepaper:
https://koinos.io/whitepaper
Обозреватель блоков:
https://koinosblocks.com/

Токеномика и анализ цен Koinos (KOIN)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Koinos (KOIN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 2,47M
$ 2,47M$ 2,47M
Общее предложение:
--
----
Оборотное предложение:
$ 83,26M
$ 83,26M$ 83,26M
FDV (полностью разводненная стоимость):
--
----
Исторический максимум:
$ 2,3
$ 2,3$ 2,3
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0,02965
$ 0,02965$ 0,02965

Токеномика Koinos (KOIN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Koinos (KOIN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов KOIN, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов KOIN.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой KOIN, изучите текущую цену KOIN!

Как купить KOIN

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История цены Koinos (KOIN)

Анализ истории цены KOIN помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.