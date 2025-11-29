Токеномика Kyuzos Friends (KO)
Токеномика и анализ цен Kyuzos Friends (KO)
Изучите ключевые данные о токеномике и цене Kyuzos Friends (KO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.
Информация о Kyuzos Friends (KO)
Kyuzo’s Friends – это официально лицензированная социальная игра на базе ИИ, созданная платформой KeyOrigin и в настоящее время являющаяся игровым проектом № 1 на блокчейне Sui. Она также работает в приложении LINE Mini App, плавно перенося пользователей Web2 в Web3 с помощью легкого социального геймплея, механики кубиков и коллекционных карт. Все игровые активы могут прозрачно принадлежать и торговаться в сети.
Key Origin – это глобальная IP-платформа, предлагающая официальное лицензирование, совместную разработку, инструменты ИИ-создания контента и торговлю цифровыми активами. Kyuzo’s Friends является ее флагманским продуктом, и в планах – расширение числа лицензионных миров и взаимодействующих IP-экосистем.
Команда недавно завершила раунд финансирования на сумму 11 млн $ при поддержке DeAgentAI, Stratified Capital, Chain Capital, KnightFury, X Wave и LBank Labs, что ускорит глобальный рост и развитие экосистемы.
Токеномика Kyuzos Friends (KO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования
Понимание токеномики Kyuzos Friends (KO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.
Ключевые метрики и принципы их расчета:
Общее предложение:
Максимальное количество токенов KO, которые есть или будут созданы.
Оборотное предложение:
Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.
Макс. предложение:
Жесткий лимит на общее количество токенов KO.
FDV (полностью разводненная стоимость):
Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.
Уровень инфляции:
Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.
Почему эти метрики важны для трейдеров?
Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.
Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.
Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.
Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.
История цены Kyuzos Friends (KO)
Анализ истории цены KO помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.
Прогноз цены KO
Хотите узнать, куда может двигаться KO? Наша страница прогноза цены KO объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.
Почему вам стоит выбрать MEXC?
MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте
