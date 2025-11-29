Kyuzo’s Friends – это официально лицензированная социальная игра на базе ИИ, созданная платформой KeyOrigin и в настоящее время являющаяся игровым проектом № 1 на блокчейне Sui. Она также работает в приложении LINE Mini App, плавно перенося пользователей Web2 в Web3 с помощью легкого социального геймплея, механики кубиков и коллекционных карт. Все игровые активы могут прозрачно принадлежать и торговаться в сети.

Key Origin – это глобальная IP-платформа, предлагающая официальное лицензирование, совместную разработку, инструменты ИИ-создания контента и торговлю цифровыми активами. Kyuzo’s Friends является ее флагманским продуктом, и в планах – расширение числа лицензионных миров и взаимодействующих IP-экосистем.

Команда недавно завершила раунд финансирования на сумму 11 млн $ при поддержке DeAgentAI, Stratified Capital, Chain Capital, KnightFury, X Wave и LBank Labs, что ускорит глобальный рост и развитие экосистемы.