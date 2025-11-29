Токеномика Kyuzos Friends (KO)

Токеномика Kyuzos Friends (KO)

Откройте для себя ключевую информацию о Kyuzos Friends (KO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
Страница обновлена: 2025-11-29 01:36:24 (UTC+8)
Токеномика и анализ цен Kyuzos Friends (KO)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Kyuzos Friends (KO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 4.02M
$ 4.02M$ 4.02M
Общее предложение:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Оборотное предложение:
$ 217.50M
$ 217.50M$ 217.50M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 18.47M
$ 18.47M$ 18.47M
Исторический максимум:
$ 0.04589
$ 0.04589$ 0.04589
Исторический минимум:
$ 0.01787824950049436
$ 0.01787824950049436$ 0.01787824950049436
Текущая цена:
$ 0.01847
$ 0.01847$ 0.01847

Информация о Kyuzos Friends (KO)

Kyuzo’s Friends – это официально лицензированная социальная игра на базе ИИ, созданная платформой KeyOrigin и в настоящее время являющаяся игровым проектом № 1 на блокчейне Sui. Она также работает в приложении LINE Mini App, плавно перенося пользователей Web2 в Web3 с помощью легкого социального геймплея, механики кубиков и коллекционных карт. Все игровые активы могут прозрачно принадлежать и торговаться в сети.

Key Origin – это глобальная IP-платформа, предлагающая официальное лицензирование, совместную разработку, инструменты ИИ-создания контента и торговлю цифровыми активами. Kyuzo’s Friends является ее флагманским продуктом, и в планах – расширение числа лицензионных миров и взаимодействующих IP-экосистем.

Команда недавно завершила раунд финансирования на сумму 11 млн $ при поддержке DeAgentAI, Stratified Capital, Chain Capital, KnightFury, X Wave и LBank Labs, что ускорит глобальный рост и развитие экосистемы.

Официальный сайт:
https://kyuzosfriends.com
Whitepaper:
https://kyuzos-friends.gitbook.io/whitebook/
Обозреватель блоков:
https://bscscan.com/token/0x2d739dd563609c39a1ae1546a03e8b469361175f

Токеномика Kyuzos Friends (KO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Kyuzos Friends (KO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов KO, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов KO.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой KO, изучите текущую цену KO!

