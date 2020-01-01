Токеномика K9 Finance DAO (KNINE) Откройте для себя ключевую информацию о K9 Finance DAO (KNINE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о K9 Finance DAO (KNINE) K9 Finance, платформа LSD (Liquid Staking Derivatives) на базе Shibarium, предлагает основные услуги DeFi и выступает в качестве официального валидатора. Вознаграждая держателей $KNINE долларами $BONE за валидацию блоков, она стремится стимулировать принятие DeFi через DAO "Круглый стол собак", который управляет казначейством и принимает решения по дорожной карте. Официальный сайт: https://www.k9finance.com/ Whitepaper: https://www.k9finance.com/litepaper Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x91fbB2503AC69702061f1AC6885759Fc853e6EaE Купить KNINE сейчас!

Токеномика и анализ цен K9 Finance DAO (KNINE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене K9 Finance DAO (KNINE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 1,11M $ 1,11M $ 1,11M Общее предложение: $ 999,59B $ 999,59B $ 999,59B Оборотное предложение: $ 402,27B $ 402,27B $ 402,27B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 2,75M $ 2,75M $ 2,75M Исторический максимум: $ 0,00027 $ 0,00027 $ 0,00027 Исторический минимум: $ 0,000001684705136988 $ 0,000001684705136988 $ 0,000001684705136988 Текущая цена: $ 0,00000275 $ 0,00000275 $ 0,00000275 Узнайте больше о цене K9 Finance DAO (KNINE)

Токеномика K9 Finance DAO (KNINE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики K9 Finance DAO (KNINE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов KNINE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов KNINE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой KNINE, изучите текущую цену KNINE!

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