Токеномика K9 Finance DAO (KNINE)

Токеномика K9 Finance DAO (KNINE)

Откройте для себя ключевую информацию о K9 Finance DAO (KNINE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о K9 Finance DAO (KNINE)

K9 Finance, платформа LSD (Liquid Staking Derivatives) на базе Shibarium, предлагает основные услуги DeFi и выступает в качестве официального валидатора. Вознаграждая держателей $KNINE долларами $BONE за валидацию блоков, она стремится стимулировать принятие DeFi через DAO "Круглый стол собак", который управляет казначейством и принимает решения по дорожной карте.

Официальный сайт:
https://www.k9finance.com/
Whitepaper:
https://www.k9finance.com/litepaper
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0x91fbB2503AC69702061f1AC6885759Fc853e6EaE

Токеномика и анализ цен K9 Finance DAO (KNINE)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене K9 Finance DAO (KNINE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 1,11M
$ 1,11M$ 1,11M
Общее предложение:
$ 999,59B
$ 999,59B$ 999,59B
Оборотное предложение:
$ 402,27B
$ 402,27B$ 402,27B
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 2,75M
$ 2,75M$ 2,75M
Исторический максимум:
$ 0,00027
$ 0,00027$ 0,00027
Исторический минимум:
$ 0,000001684705136988
$ 0,000001684705136988$ 0,000001684705136988
Текущая цена:
$ 0,00000275
$ 0,00000275$ 0,00000275

Токеномика K9 Finance DAO (KNINE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики K9 Finance DAO (KNINE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов KNINE, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов KNINE.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой KNINE, изучите текущую цену KNINE!

Как купить KNINE

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История цены K9 Finance DAO (KNINE)

Анализ истории цены KNINE помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены KNINE

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.