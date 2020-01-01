Токеномика Karlsen (KLS)

Токеномика Karlsen (KLS)

Откройте для себя ключевую информацию о Karlsen (KLS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о Karlsen (KLS)

Проект Karlsen основан на блокчейне kaspa и представляет форк, ориентированный на GPU, в качестве решения проблемы доминирования майнинговых ферм ASIC, целью которого является расширение возможностей мелких майнеров и усиление децентрализации. Мы фокусируемся на преодолении разрыва между технологией блокчейна, децентрализованными финансами и реальным миром платежных систем и традиционных финансов.

Официальный сайт:
https://www.karlsencoin.com
Whitepaper:
https://karlsencoin.com/docs/karlsen-whitepaper-v1.0.1.pdf
Обозреватель блоков:
https://explorer.karlsencoin.com

Токеномика и анализ цен Karlsen (KLS)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Karlsen (KLS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 480,21K
$ 480,21K$ 480,21K
Общее предложение:
$ 4,96B
$ 4,96B$ 4,96B
Оборотное предложение:
$ 2,13B
$ 2,13B$ 2,13B
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 1,12M
$ 1,12M$ 1,12M
Исторический максимум:
$ 0,02846
$ 0,02846$ 0,02846
Исторический минимум:
$ 0,000202097580637348
$ 0,000202097580637348$ 0,000202097580637348
Текущая цена:
$ 0,0002258
$ 0,0002258$ 0,0002258

Токеномика Karlsen (KLS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Karlsen (KLS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов KLS, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов KLS.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой KLS, изучите текущую цену KLS!

Как купить KLS

Заинтересованы в добавлении Karlsen (KLS) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки KLS, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной.

История цены Karlsen (KLS)

Анализ истории цены KLS помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены KLS

Хотите узнать, куда может двигаться KLS? Наша страница прогноза цены KLS объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

Почему вам стоит выбрать MEXC?

MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте

Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли
Самые быстрые листинги токенов среди бирж
№1 по ликвидности в индустрии
Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов
100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей
Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT
mc_how_why_title
Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT: Ваш самый легкий путь к криптовалюте!

Отказ от ответственности

Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.