Токеномика Karlsen (KLS) Откройте для себя ключевую информацию о Karlsen (KLS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Karlsen (KLS) Проект Karlsen основан на блокчейне kaspa и представляет форк, ориентированный на GPU, в качестве решения проблемы доминирования майнинговых ферм ASIC, целью которого является расширение возможностей мелких майнеров и усиление децентрализации. Мы фокусируемся на преодолении разрыва между технологией блокчейна, децентрализованными финансами и реальным миром платежных систем и традиционных финансов. Официальный сайт: https://www.karlsencoin.com Whitepaper: https://karlsencoin.com/docs/karlsen-whitepaper-v1.0.1.pdf Обозреватель блоков: https://explorer.karlsencoin.com Купить KLS сейчас!

Токеномика и анализ цен Karlsen (KLS) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Karlsen (KLS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 480,21K $ 480,21K $ 480,21K Общее предложение: $ 4,96B $ 4,96B $ 4,96B Оборотное предложение: $ 2,13B $ 2,13B $ 2,13B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,12M $ 1,12M $ 1,12M Исторический максимум: $ 0,02846 $ 0,02846 $ 0,02846 Исторический минимум: $ 0,000202097580637348 $ 0,000202097580637348 $ 0,000202097580637348 Текущая цена: $ 0,0002258 $ 0,0002258 $ 0,0002258 Узнайте больше о цене Karlsen (KLS)

Токеномика Karlsen (KLS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Karlsen (KLS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов KLS, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов KLS. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой KLS, изучите текущую цену KLS!

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