Токеномика KINIC (KINIC)

Токеномика KINIC (KINIC)

Откройте для себя ключевую информацию о KINIC (KINIC), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о KINIC (KINIC)

Kinic - это DAO, ориентированный на развитие искусственного интеллекта ончейн, поисковых технологий и портативного ИИ. Изначально Kinic дебютировал как победитель глобального хакатона SuperNova. Позже он трансформировался в SNS DAO с единственной миссией - создание защищенного от взлома искусственного интеллекта. Начав как простой web3-индексатор и поисковая система, он с тех пор превратился в набор инструментов для поиска ончейн, LLM и других защищенных от взлома моделей и векторных баз данных. Любой желающий может войти в пользовательский интерфейс Kinic и развернуть собственную 100%-ную векторную базу данных ончейн и выбрать из локальных или ончейн моделей ИИ. Объединение передовой криптографии, такой как доказательства с нулевым разглашением и криптография с ончейн ключом, с портативными моделями ИИ позволит использовать их во множестве случаев.

Официальный сайт:
https://kinic.io/
Whitepaper:
https://74iy7-xqaaa-aaaaf-qagra-cai.ic0.app/whitepaper
Обозреватель блоков:
https://dashboard.internetcomputer.org/sns/7jkta-eyaaa-aaaaq-aaarq-cai

Токеномика и анализ цен KINIC (KINIC)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене KINIC (KINIC), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 2,47M
$ 2,47M$ 2,47M
Общее предложение:
$ 10,00M
$ 10,00M$ 10,00M
Оборотное предложение:
$ 2,87M
$ 2,87M$ 2,87M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 8,61M
$ 8,61M$ 8,61M
Исторический максимум:
$ 7,899
$ 7,899$ 7,899
Исторический минимум:
$ 0,48633364337968216
$ 0,48633364337968216$ 0,48633364337968216
Текущая цена:
$ 0,861
$ 0,861$ 0,861

Токеномика KINIC (KINIC): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики KINIC (KINIC) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов KINIC, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов KINIC.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой KINIC, изучите текущую цену KINIC!

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История цены KINIC (KINIC)

Анализ истории цены KINIC помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.