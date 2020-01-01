Токеномика KINIC (KINIC) Откройте для себя ключевую информацию о KINIC (KINIC), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о KINIC (KINIC) Kinic - это DAO, ориентированный на развитие искусственного интеллекта ончейн, поисковых технологий и портативного ИИ. Изначально Kinic дебютировал как победитель глобального хакатона SuperNova. Позже он трансформировался в SNS DAO с единственной миссией - создание защищенного от взлома искусственного интеллекта. Начав как простой web3-индексатор и поисковая система, он с тех пор превратился в набор инструментов для поиска ончейн, LLM и других защищенных от взлома моделей и векторных баз данных. Любой желающий может войти в пользовательский интерфейс Kinic и развернуть собственную 100%-ную векторную базу данных ончейн и выбрать из локальных или ончейн моделей ИИ. Объединение передовой криптографии, такой как доказательства с нулевым разглашением и криптография с ончейн ключом, с портативными моделями ИИ позволит использовать их во множестве случаев. Официальный сайт: https://kinic.io/ Whitepaper: https://74iy7-xqaaa-aaaaf-qagra-cai.ic0.app/whitepaper Обозреватель блоков: https://dashboard.internetcomputer.org/sns/7jkta-eyaaa-aaaaq-aaarq-cai Купить KINIC сейчас!

Токеномика и анализ цен KINIC (KINIC) Изучите ключевые данные о токеномике и цене KINIC (KINIC), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 2,47M $ 2,47M $ 2,47M Общее предложение: $ 10,00M $ 10,00M $ 10,00M Оборотное предложение: $ 2,87M $ 2,87M $ 2,87M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 8,61M $ 8,61M $ 8,61M Исторический максимум: $ 7,899 $ 7,899 $ 7,899 Исторический минимум: $ 0,48633364337968216 $ 0,48633364337968216 $ 0,48633364337968216 Текущая цена: $ 0,861 $ 0,861 $ 0,861 Узнайте больше о цене KINIC (KINIC)

Токеномика KINIC (KINIC): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики KINIC (KINIC) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов KINIC, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов KINIC. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой KINIC, изучите текущую цену KINIC!

Как купить KINIC Заинтересованы в добавлении KINIC (KINIC) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки KINIC, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной. Изучите, как купить KINIC на MEXC прямо сейчас!

История цены KINIC (KINIC) Анализ истории цены KINIC помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены KINIC прямо сейчас!

Прогноз цены KINIC Хотите узнать, куда может двигаться KINIC? Наша страница прогноза цены KINIC объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена KINIC прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!