Токеномика KARATE (KARATE)

Токеномика KARATE (KARATE)

Откройте для себя ключевую информацию о KARATE (KARATE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о KARATE (KARATE)

Karate Combat - единственная спортивная лига, основанная представителями индустрии криптовалют, управляемая и геймифицированная с помощью токенов. Держатели $KARATE управляют лигой и зарабатывают больше токенов, играя в новых игровых приложениях лиги. KARATE включен в листинг MEXC, что означает, что вы можете легко приобрести, удерживать, переводить и совершать стейкинг этих монет прямо сейчас на нашей платформе! Если вы хотите узнать больше об этом токене, пожалуйста, посетите нашу справочную страницу о цифровых активах.

Официальный сайт:
https://www.karate.com/
Whitepaper:
https://www.karate.com/whitepaper
Обозреватель блоков:
https://solscan.io/token/9AsPPTiQ12Rg2H5vQ4y5qnLSRmCzaoosXkLPiU94Yp7B

Токеномика и анализ цен KARATE (KARATE)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене KARATE (KARATE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 9,14M
$ 9,14M$ 9,14M
Общее предложение:
$ 110,00B
$ 110,00B$ 110,00B
Оборотное предложение:
$ 66,65B
$ 66,65B$ 66,65B
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 15,09M
$ 15,09M$ 15,09M
Исторический максимум:
$ 0,0069746
$ 0,0069746$ 0,0069746
Исторический минимум:
$ 0,000119914511085429
$ 0,000119914511085429$ 0,000119914511085429
Текущая цена:
$ 0,0001372
$ 0,0001372$ 0,0001372

Токеномика KARATE (KARATE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики KARATE (KARATE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов KARATE, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов KARATE.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой KARATE, изучите текущую цену KARATE!

Как купить KARATE

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История цены KARATE (KARATE)

Анализ истории цены KARATE помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены KARATE

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.