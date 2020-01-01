Токеномика KARATE (KARATE) Откройте для себя ключевую информацию о KARATE (KARATE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о KARATE (KARATE) Karate Combat - единственная спортивная лига, основанная представителями индустрии криптовалют, управляемая и геймифицированная с помощью токенов. Держатели $KARATE управляют лигой и зарабатывают больше токенов, играя в новых игровых приложениях лиги. KARATE включен в листинг MEXC, что означает, что вы можете легко приобрести, удерживать, переводить и совершать стейкинг этих монет прямо сейчас на нашей платформе! Если вы хотите узнать больше об этом токене, пожалуйста, посетите нашу справочную страницу о цифровых активах. Официальный сайт: https://www.karate.com/ Whitepaper: https://www.karate.com/whitepaper Обозреватель блоков: https://solscan.io/token/9AsPPTiQ12Rg2H5vQ4y5qnLSRmCzaoosXkLPiU94Yp7B Купить KARATE сейчас!

Токеномика и анализ цен KARATE (KARATE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене KARATE (KARATE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 9,14M $ 9,14M $ 9,14M Общее предложение: $ 110,00B $ 110,00B $ 110,00B Оборотное предложение: $ 66,65B $ 66,65B $ 66,65B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 15,09M $ 15,09M $ 15,09M Исторический максимум: $ 0,0069746 $ 0,0069746 $ 0,0069746 Исторический минимум: $ 0,000119914511085429 $ 0,000119914511085429 $ 0,000119914511085429 Текущая цена: $ 0,0001372 $ 0,0001372 $ 0,0001372 Узнайте больше о цене KARATE (KARATE)

Токеномика KARATE (KARATE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики KARATE (KARATE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов KARATE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов KARATE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой KARATE, изучите текущую цену KARATE!

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