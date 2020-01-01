Токеномика KARATE (KARATE)
Информация о KARATE (KARATE)
Karate Combat - единственная спортивная лига, основанная представителями индустрии криптовалют, управляемая и геймифицированная с помощью токенов. Держатели $KARATE управляют лигой и зарабатывают больше токенов, играя в новых игровых приложениях лиги. KARATE включен в листинг MEXC, что означает, что вы можете легко приобрести, удерживать, переводить и совершать стейкинг этих монет прямо сейчас на нашей платформе! Если вы хотите узнать больше об этом токене, пожалуйста, посетите нашу справочную страницу о цифровых активах.
Токеномика и анализ цен KARATE (KARATE)
Изучите ключевые данные о токеномике и цене KARATE (KARATE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.
Токеномика KARATE (KARATE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования
Понимание токеномики KARATE (KARATE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.
Ключевые метрики и принципы их расчета:
Общее предложение:
Максимальное количество токенов KARATE, которые есть или будут созданы.
Оборотное предложение:
Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.
Макс. предложение:
Жесткий лимит на общее количество токенов KARATE.
FDV (полностью разводненная стоимость):
Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.
Уровень инфляции:
Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.
Почему эти метрики важны для трейдеров?
Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.
Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.
Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.
Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.
Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой KARATE, изучите текущую цену KARATE!
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История цены KARATE (KARATE)
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Отказ от ответственности
Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.
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Сумма
1 KARATE = 0,0001372 USD