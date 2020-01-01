Токеномика Kinto (K) Откройте для себя ключевую информацию о Kinto (K), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Kinto (K) Kinto – это модульная биржа. Получите доступ к лучшим возможностям DeFi с помощью нашего специализированного некстодиального блокчейн-смарт-кошелька, разработанного для обеспечения максимальной безопасности и беспроблемного использования. Официальный сайт: https://www.kinto.xyz Whitepaper: https://docs.kinto.xyz/kinto-the-modular-exchange/general/litepaper Обозреватель блоков: https://explorer.kinto.xyz/address/0x010700808D59d2bb92257fCafACfe8e5bFF7aB87 Купить K сейчас!

Токеномика и анализ цен Kinto (K) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Kinto (K), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 6,48M $ 6,48M $ 6,48M Общее предложение: $ 10,00M $ 10,00M $ 10,00M Оборотное предложение: $ 1,83M $ 1,83M $ 1,83M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 35,42M $ 35,42M $ 35,42M Исторический максимум: $ 16 $ 16 $ 16 Исторический минимум: $ 2,1441350949151405 $ 2,1441350949151405 $ 2,1441350949151405 Текущая цена: $ 3,542 $ 3,542 $ 3,542 Узнайте больше о цене Kinto (K)

Токеномика Kinto (K): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Kinto (K) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов K, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов K. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой K, изучите текущую цену K!

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