K

Kinto – это модульная биржа. Получите доступ к лучшим возможностям DeFi с помощью нашего специализированного некстодиального блокчейн-смарт-кошелька, разработанного для обеспечения максимальной безопасности и беспроблемного использования.

Название криптовалютыK

МестоNo.1282

Рыночная капитализация$0.00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0.00

Доля рынка%

Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)107.80%

Оборотное предложение1,063,301

Макс. предложение10,000,000

Общее предложение10,000,000

Коэффициент обращения0.1063%

Дата выпуска--

Цена, по которой актив был впервые выпущен--

Исторический максимум7.285120822624419,2025-05-10

Наименьшая цена2.1441350949151405,2025-04-07

Публичный блокчейнARB

ВведениеKinto – это модульная биржа. Получите доступ к лучшим возможностям DeFi с помощью нашего специализированного некстодиального блокчейн-смарт-кошелька, разработанного для обеспечения максимальной безопасности и беспроблемного использования.

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Соцсети

etfindex:mc_etfindex_sourceОтказ от ответственности: Данные предоставлены cmc и не должны рассматриваться как инвестиционный совет.

MEXC – это ваш самый легкий путь к криптовалюте. Откройте для себя ведущую в мире криптовалютную биржу для покупки, торговли и заработка криптовалюты. Торгуйте Bitcoin BTC, Ethereum ETH и более чем 3 000 альткоинов.
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MEXC – это ваш самый легкий путь к криптовалюте. Откройте для себя ведущую в мире криптовалютную биржу для покупки, торговли и заработка криптовалюты. Торгуйте Bitcoin BTC, Ethereum ETH и более чем 3 000 альткоинов.
K/USDT
Kinto
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Макс 24ч
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Мин 24ч
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Объем 24ч (K)
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Сумма 24ч (USDT)
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График
Книга ордеров
Сделки на рынке
Информация
Открытые ордера（0）
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История сделок
Открытые позиции (0)
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