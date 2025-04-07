K

Kinto – это модульная биржа. Получите доступ к лучшим возможностям DeFi с помощью нашего специализированного некстодиального блокчейн-смарт-кошелька, разработанного для обеспечения максимальной безопасности и беспроблемного использования.

Название криптовалютыK

МестоNo.1282

Рыночная капитализация$0.00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0.00

Доля рынка%

Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)107.80%

Оборотное предложение1,063,301

Макс. предложение10,000,000

Общее предложение10,000,000

Коэффициент обращения0.1063%

Дата выпуска--

Цена, по которой актив был впервые выпущен--

Исторический максимум7.285120822624419,2025-05-10

Наименьшая цена2.1441350949151405,2025-04-07

Публичный блокчейнARB

ВведениеKinto – это модульная биржа. Получите доступ к лучшим возможностям DeFi с помощью нашего специализированного некстодиального блокчейн-смарт-кошелька, разработанного для обеспечения максимальной безопасности и беспроблемного использования.

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