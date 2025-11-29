Shiba больше не слабый щенок, он превратился в настоящего мачо-воина благодаря силе дзюдо. Теперь, обладая неукротимой силой и решимостью, этот Shiba готов сокрушить всех слабых рептилий, таких как лягушка Pepe, и любых других существ, которые встанут у него на пути.