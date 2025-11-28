Что такое HANA

Токеномика Hana (HANA) Откройте для себя ключевую информацию о Hana (HANA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Токеномика и анализ цен Hana (HANA) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Hana (HANA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: -- -- -- Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: -- -- -- FDV (полностью разводненная стоимость): $ 16,90M $ 16,90M $ 16,90M Исторический максимум: $ 0,31052 $ 0,31052 $ 0,31052 Исторический минимум: -- -- -- Текущая цена: $ 0,0169 $ 0,0169 $ 0,0169 Узнайте больше о цене Hana (HANA) Купить HANA сейчас!

Информация о Hana (HANA) Hana – это гиперказуальные финансы, прямые трансляции, казуальный заработок и беспроблемная регистрация, которые заменяют CEX в качестве доминирующего криптовалютного шлюза. Hana – это гиперказуальные финансы, прямые трансляции, казуальный заработок и беспроблемная регистрация, которые заменяют CEX в качестве доминирующего криптовалютного шлюза. Официальный сайт: https://www.hana.network/ Whitepaper: https://medium.com/hananetwork/road-to-tge-494349ab05b6 Обозреватель блоков: https://bscscan.com/token/0x6261963EbE9Ff014aAd10eCc3b0238D4D04E8353

Токеномика Hana (HANA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Hana (HANA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов HANA, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов HANA. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой HANA, изучите текущую цену HANA!

Как купить HANA Заинтересованы в добавлении Hana (HANA) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки HANA, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной. Изучите, как купить HANA на MEXC прямо сейчас! История цены Hana (HANA) Анализ истории цены HANA помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены HANA прямо сейчас! Прогноз цены HANA Хотите узнать, куда может двигаться HANA? Наша страница прогноза цены HANA объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена HANA прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!