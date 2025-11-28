Токеномика Hana (HANA)

Откройте для себя ключевую информацию о Hana (HANA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
Страница обновлена: 2025-11-28 21:37:37 (UTC+8)
Токеномика и анализ цен Hana (HANA)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Hana (HANA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
--
----
Общее предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
Оборотное предложение:
--
----
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 16,90M
$ 16,90M$ 16,90M
Исторический максимум:
$ 0,31052
$ 0,31052$ 0,31052
Исторический минимум:
--
----
Текущая цена:
$ 0,0169
$ 0,0169$ 0,0169

Информация о Hana (HANA)

Hana – это гиперказуальные финансы, прямые трансляции, казуальный заработок и беспроблемная регистрация, которые заменяют CEX в качестве доминирующего криптовалютного шлюза.

Официальный сайт:
https://www.hana.network/
Whitepaper:
https://medium.com/hananetwork/road-to-tge-494349ab05b6
Обозреватель блоков:
https://bscscan.com/token/0x6261963EbE9Ff014aAd10eCc3b0238D4D04E8353

Токеномика Hana (HANA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Hana (HANA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов HANA, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов HANA.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой HANA, изучите текущую цену HANA!

Отказ от ответственности

Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.

