Токеномика izumi Finance (IZI)

Токеномика izumi Finance (IZI)

Откройте для себя ключевую информацию о izumi Finance (IZI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о izumi Finance (IZI)

izumi Finance предоставляет программируемую ликвидность как услугу (LaaS) сначала на Ethereum с Uniswap V3, а затем расширит сервис ликвидности на мультицепочки с помощью встроенного DEX. Это позволит поставщикам ликвидности получать дополнительные вознаграждения за майнинг ликвидности, а также торговые комиссии на Uniswap V3. С другой стороны, это поможет протоколам эффективно и надолго привлечь ликвидность.

Официальный сайт:
https://izumi.finance/home
Whitepaper:
https://docs.izumi.finance/
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0x9ad37205d608b8b219e6a2573f922094cec5c200

Токеномика и анализ цен izumi Finance (IZI)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене izumi Finance (IZI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 3,51M
$ 3,51M$ 3,51M
Общее предложение:
$ 2,00B
$ 2,00B$ 2,00B
Оборотное предложение:
$ 787,40M
$ 787,40M$ 787,40M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 8,93M
$ 8,93M$ 8,93M
Исторический максимум:
$ 0,2324
$ 0,2324$ 0,2324
Исторический минимум:
$ 0,003707408845399886
$ 0,003707408845399886$ 0,003707408845399886
Текущая цена:
$ 0,004463
$ 0,004463$ 0,004463

Токеномика izumi Finance (IZI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики izumi Finance (IZI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов IZI, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов IZI.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой IZI, изучите текущую цену IZI!

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История цены izumi Finance (IZI)

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.