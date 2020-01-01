Токеномика izumi Finance (IZI) Откройте для себя ключевую информацию о izumi Finance (IZI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о izumi Finance (IZI) izumi Finance предоставляет программируемую ликвидность как услугу (LaaS) сначала на Ethereum с Uniswap V3, а затем расширит сервис ликвидности на мультицепочки с помощью встроенного DEX. Это позволит поставщикам ликвидности получать дополнительные вознаграждения за майнинг ликвидности, а также торговые комиссии на Uniswap V3. С другой стороны, это поможет протоколам эффективно и надолго привлечь ликвидность. Официальный сайт: https://izumi.finance/home Whitepaper: https://docs.izumi.finance/ Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x9ad37205d608b8b219e6a2573f922094cec5c200 Купить IZI сейчас!

Токеномика и анализ цен izumi Finance (IZI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене izumi Finance (IZI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 3,51M $ 3,51M $ 3,51M Общее предложение: $ 2,00B $ 2,00B $ 2,00B Оборотное предложение: $ 787,40M $ 787,40M $ 787,40M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 8,93M $ 8,93M $ 8,93M Исторический максимум: $ 0,2324 $ 0,2324 $ 0,2324 Исторический минимум: $ 0,003707408845399886 $ 0,003707408845399886 $ 0,003707408845399886 Текущая цена: $ 0,004463 $ 0,004463 $ 0,004463 Узнайте больше о цене izumi Finance (IZI)

Токеномика izumi Finance (IZI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики izumi Finance (IZI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов IZI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов IZI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой IZI, изучите текущую цену IZI!

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