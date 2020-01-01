Токеномика ISKRA Token (ISK)

Токеномика ISKRA Token (ISK)

Откройте для себя ключевую информацию о ISKRA Token (ISK), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о ISKRA Token (ISK)

Iskra - это игровая платформа Web3, которая предоставляет игрокам и разработчикам игр основное место для знакомства с захватывающими и интересными играми Web3. Наша конечная миссия заключается в том, чтобы создать новые возможности в мире игр Web3 и возглавить новую эру развлечений на блокчейне. Iskra переосмысливает то, как люди играют в игры с Web3 для будущего игр.

Официальный сайт:
https://iskra.world/
Whitepaper:
https://whitepaper.iskra.world/summary/iskra-the-future-of-play
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0x17d2628D30F8e9E966c9Ba831c9B9b01ea8Ea75C

Токеномика и анализ цен ISKRA Token (ISK)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене ISKRA Token (ISK), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 1,75M
$ 1,75M$ 1,75M
Общее предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
Оборотное предложение:
$ 383,17M
$ 383,17M$ 383,17M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 4,56M
$ 4,56M$ 4,56M
Исторический максимум:
$ 0,3015
$ 0,3015$ 0,3015
Исторический минимум:
$ 0,004644232641284393
$ 0,004644232641284393$ 0,004644232641284393
Текущая цена:
$ 0,00456
$ 0,00456$ 0,00456

Токеномика ISKRA Token (ISK): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики ISKRA Token (ISK) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов ISK, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов ISK.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ISK, изучите текущую цену ISK!

Как купить ISK

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История цены ISKRA Token (ISK)

Анализ истории цены ISK помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены ISK

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.