Токеномика ISKRA Token (ISK) Откройте для себя ключевую информацию о ISKRA Token (ISK), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о ISKRA Token (ISK) Iskra - это игровая платформа Web3, которая предоставляет игрокам и разработчикам игр основное место для знакомства с захватывающими и интересными играми Web3. Наша конечная миссия заключается в том, чтобы создать новые возможности в мире игр Web3 и возглавить новую эру развлечений на блокчейне. Iskra переосмысливает то, как люди играют в игры с Web3 для будущего игр. Официальный сайт: https://iskra.world/ Whitepaper: https://whitepaper.iskra.world/summary/iskra-the-future-of-play Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x17d2628D30F8e9E966c9Ba831c9B9b01ea8Ea75C Купить ISK сейчас!

Токеномика и анализ цен ISKRA Token (ISK) Изучите ключевые данные о токеномике и цене ISKRA Token (ISK), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 1,75M $ 1,75M $ 1,75M Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 383,17M $ 383,17M $ 383,17M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 4,56M $ 4,56M $ 4,56M Исторический максимум: $ 0,3015 $ 0,3015 $ 0,3015 Исторический минимум: $ 0,004644232641284393 $ 0,004644232641284393 $ 0,004644232641284393 Текущая цена: $ 0,00456 $ 0,00456 $ 0,00456 Узнайте больше о цене ISKRA Token (ISK)

Токеномика ISKRA Token (ISK): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики ISKRA Token (ISK) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ISK, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ISK. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ISK, изучите текущую цену ISK!

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