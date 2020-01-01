Токеномика Inspect (INSP)

Токеномика Inspect (INSP)

Откройте для себя ключевую информацию о Inspect (INSP), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Inspect (INSP)

Inspect — это пульс Web3, передового решения Layer2, которое предоставляет пользователям X (Twitter) и других социальных экосистем незаменимые инструменты и знания для навигации в динамичных сферах криптовалют и NFT.

Официальный сайт:
https://www.inspect.xyz
Whitepaper:
https://inspect.gitbook.io/inspect/overview/the-foundation
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0x186ef81fd8e77eec8bffc3039e7ec41d5fc0b457

Токеномика и анализ цен Inspect (INSP)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Inspect (INSP), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 2,45M
$ 2,45M$ 2,45M
Общее предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
Оборотное предложение:
$ 462,90M
$ 462,90M$ 462,90M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 5,30M
$ 5,30M$ 5,30M
Исторический максимум:
$ 0,4096
$ 0,4096$ 0,4096
Исторический минимум:
$ 0,003948942101004962
$ 0,003948942101004962$ 0,003948942101004962
Текущая цена:
$ 0,0053
$ 0,0053$ 0,0053

Токеномика Inspect (INSP): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Inspect (INSP) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов INSP, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов INSP.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой INSP, изучите текущую цену INSP!

Как купить INSP

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История цены Inspect (INSP)

Анализ истории цены INSP помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены INSP

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.