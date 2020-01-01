Токеномика Inspect (INSP) Откройте для себя ключевую информацию о Inspect (INSP), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Inspect (INSP) Inspect — это пульс Web3, передового решения Layer2, которое предоставляет пользователям X (Twitter) и других социальных экосистем незаменимые инструменты и знания для навигации в динамичных сферах криптовалют и NFT. Официальный сайт: https://www.inspect.xyz Whitepaper: https://inspect.gitbook.io/inspect/overview/the-foundation Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x186ef81fd8e77eec8bffc3039e7ec41d5fc0b457 Купить INSP сейчас!

Токеномика и анализ цен Inspect (INSP) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Inspect (INSP), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 2,45M $ 2,45M $ 2,45M Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 462,90M $ 462,90M $ 462,90M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 5,30M $ 5,30M $ 5,30M Исторический максимум: $ 0,4096 $ 0,4096 $ 0,4096 Исторический минимум: $ 0,003948942101004962 $ 0,003948942101004962 $ 0,003948942101004962 Текущая цена: $ 0,0053 $ 0,0053 $ 0,0053 Узнайте больше о цене Inspect (INSP)

Токеномика Inspect (INSP): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Inspect (INSP) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов INSP, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов INSP. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой INSP, изучите текущую цену INSP!

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