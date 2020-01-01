Токеномика ICT (ICT)

Токеномика ICT (ICT)

Откройте для себя ключевую информацию о ICT (ICT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о ICT (ICT)

ICTech - это публичная блокчейн-сеть с открытым исходным кодом, основанная на эффективности, программируемости, разработчиках, участии и децентрализации. Являясь первой в мире гетерогенной сетью смарт-контрактов, мы полностью совместимы с большинством основных блокчейн смарт-контрактов благодаря 4 различным встроенным технологиям взаимодействия. Кроме того, наша платформа поддерживает распределенные вычисления и распределенное хранение, что позволяет использовать децентрализованные данные и вычислительные мощности для обучения моделей ИИ, руководствуясь фрактальными принципами.

Официальный сайт:
https://ictech.plus/
Обозреватель блоков:
https://explorer1.ictech.plus

Токеномика и анализ цен ICT (ICT)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене ICT (ICT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Общее предложение:
$ 700,00M
$ 700,00M$ 700,00M
Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 32,69M
$ 32,69M$ 32,69M
Исторический максимум:
$ 1,31
$ 1,31$ 1,31
Исторический минимум:
$ 0,019190999425412084
$ 0,019190999425412084$ 0,019190999425412084
Текущая цена:
$ 0,0467
$ 0,0467$ 0,0467

Токеномика ICT (ICT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики ICT (ICT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов ICT, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов ICT.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ICT, изучите текущую цену ICT!

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История цены ICT (ICT)

Анализ истории цены ICT помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.