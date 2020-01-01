Токеномика ICT (ICT) Откройте для себя ключевую информацию о ICT (ICT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о ICT (ICT) ICTech - это публичная блокчейн-сеть с открытым исходным кодом, основанная на эффективности, программируемости, разработчиках, участии и децентрализации. Являясь первой в мире гетерогенной сетью смарт-контрактов, мы полностью совместимы с большинством основных блокчейн смарт-контрактов благодаря 4 различным встроенным технологиям взаимодействия. Кроме того, наша платформа поддерживает распределенные вычисления и распределенное хранение, что позволяет использовать децентрализованные данные и вычислительные мощности для обучения моделей ИИ, руководствуясь фрактальными принципами. Официальный сайт: https://ictech.plus/ Обозреватель блоков: https://explorer1.ictech.plus Купить ICT сейчас!

Токеномика и анализ цен ICT (ICT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене ICT (ICT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 700,00M $ 700,00M $ 700,00M Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 32,69M $ 32,69M $ 32,69M Исторический максимум: $ 1,31 $ 1,31 $ 1,31 Исторический минимум: $ 0,019190999425412084 $ 0,019190999425412084 $ 0,019190999425412084 Текущая цена: $ 0,0467 $ 0,0467 $ 0,0467 Узнайте больше о цене ICT (ICT)

Токеномика ICT (ICT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики ICT (ICT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ICT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ICT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ICT, изучите текущую цену ICT!

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