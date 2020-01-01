Токеномика Hyperlane (HYPER) Откройте для себя ключевую информацию о Hyperlane (HYPER), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Hyperlane (HYPER) Hyperlane – это протокол взаимодействия, не требующий разрешений, для кроссчейн-коммуникаций между различными блокчейн-средами. Он позволяет передавать сообщения и активы между различными сетями, не полагаясь на централизованных посредников и не требуя никаких разрешений. Официальный сайт: https://hyperlane.xyz/ Whitepaper: https://docs.hyperlane.xyz/docs/protocol-economics/intro Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x93A2Db22B7c736B341C32Ff666307F4a9ED910F5 Купить HYPER сейчас!

Токеномика и анализ цен Hyperlane (HYPER) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Hyperlane (HYPER), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 18,15M $ 18,15M $ 18,15M Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 175,20M $ 175,20M $ 175,20M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 103,57M $ 103,57M $ 103,57M Исторический максимум: $ 0,55 $ 0,55 $ 0,55 Исторический минимум: $ 0,08699760525884112 $ 0,08699760525884112 $ 0,08699760525884112 Текущая цена: $ 0,10357 $ 0,10357 $ 0,10357 Узнайте больше о цене Hyperlane (HYPER)

Токеномика Hyperlane (HYPER): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Hyperlane (HYPER) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов HYPER, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов HYPER. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой HYPER, изучите текущую цену HYPER!

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