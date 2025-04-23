HYPER

Hyperlane – это протокол взаимодействия, не требующий разрешений, для кроссчейн-коммуникаций между различными блокчейн-средами. Он позволяет передавать сообщения и активы между различными сетями, не полагаясь на централизованных посредников и не требуя никаких разрешений.

Название криптовалютыHYPER

МестоNo.762

Рыночная капитализация$0.00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0.00

Доля рынка%

Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)8.68%

Оборотное предложение175,200,000

Макс. предложение1,000,000,000

Общее предложение802,666,667

Коэффициент обращения0.1752%

Дата выпуска--

Цена, по которой актив был впервые выпущен--

Исторический максимум0.35812016432282,2025-04-23

Наименьшая цена0.13307299751853258,2025-05-19

Публичный блокчейнETH

ВведениеHyperlane – это протокол взаимодействия, не требующий разрешений, для кроссчейн-коммуникаций между различными блокчейн-средами. Он позволяет передавать сообщения и активы между различными сетями, не полагаясь на централизованных посредников и не требуя никаких разрешений.

Сектор

Соцсети

etfindex:mc_etfindex_sourceОтказ от ответственности: Данные предоставлены cmc и не должны рассматриваться как инвестиционный совет.

MEXC – это ваш самый легкий путь к криптовалюте. Откройте для себя ведущую в мире криптовалютную биржу для покупки, торговли и заработка криптовалюты. Торгуйте Bitcoin BTC, Ethereum ETH и более чем 3 000 альткоинов.
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MEXC – это ваш самый легкий путь к криптовалюте. Откройте для себя ведущую в мире криптовалютную биржу для покупки, торговли и заработка криптовалюты. Торгуйте Bitcoin BTC, Ethereum ETH и более чем 3 000 альткоинов.
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Мин 24ч
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Объем 24ч (HYPER)
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Сумма 24ч (USDC)
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График
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Сделки на рынке
Информация
Открытые ордера（0）
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