Токеномика HeadStarter (HST) Откройте для себя ключевую информацию о HeadStarter (HST), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о HeadStarter (HST) HeadStarter — это ускоритель стартапов Web3 и стартовая площадка экосистемы Hedera. Внедряя инновации посредством краудфандинговых решений Web3 с помощью множества продуктов, от IDO, INO до StakePools и многих других, HeadStarter предлагает полный пакет услуг для обеспечения успеха новых стартапов Web3. Официальный сайт: https://headstarter.org/ Обозреватель блоков: https://hashscan.io/#/mainnet/token/0.0.968069 Купить HST сейчас!

Токеномика и анализ цен HeadStarter (HST) Изучите ключевые данные о токеномике и цене HeadStarter (HST), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 2,50B $ 2,50B $ 2,50B Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 16,76M $ 16,76M $ 16,76M Исторический максимум: $ 0,093 $ 0,093 $ 0,093 Исторический минимум: $ 0,003887105623902062 $ 0,003887105623902062 $ 0,003887105623902062 Текущая цена: $ 0,006705 $ 0,006705 $ 0,006705 Узнайте больше о цене HeadStarter (HST)

Токеномика HeadStarter (HST): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики HeadStarter (HST) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов HST, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов HST. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой HST, изучите текущую цену HST!

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