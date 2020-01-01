Токеномика HIRO (HRT) Откройте для себя ключевую информацию о HIRO (HRT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о HIRO (HRT) HIRO - это игровые сервисы, позволяющие игрокам получать доход с помощью технологии блокчейн. HIRO позволит эффективно реализовать весь процесс бизнеса NFT от оценки стоимости и регистрации до расчетов, быстро и прозрачно на основе технологии блокчейн. Официальный сайт: https://hiro-token.com/ Whitepaper: https://hiros-organization-1.gitbook.io/hiro-whitepaper Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x40787b15b30835c8da910b3da62c7d5691cc5c65 Купить HRT сейчас!

Токеномика и анализ цен HIRO (HRT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене HIRO (HRT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 445,00K $ 445,00K $ 445,00K Исторический максимум: $ 0,8 $ 0,8 $ 0,8 Исторический минимум: $ 0,000042271081220727 $ 0,000042271081220727 $ 0,000042271081220727 Текущая цена: $ 0,000445 $ 0,000445 $ 0,000445 Узнайте больше о цене HIRO (HRT)

Токеномика HIRO (HRT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики HIRO (HRT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов HRT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов HRT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой HRT, изучите текущую цену HRT!

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