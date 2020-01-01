Токеномика HIRO (HRT)

Токеномика HIRO (HRT)

Откройте для себя ключевую информацию о HIRO (HRT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о HIRO (HRT)

HIRO - это игровые сервисы, позволяющие игрокам получать доход с помощью технологии блокчейн. HIRO позволит эффективно реализовать весь процесс бизнеса NFT от оценки стоимости и регистрации до расчетов, быстро и прозрачно на основе технологии блокчейн.

Официальный сайт:
https://hiro-token.com/
Whitepaper:
https://hiros-organization-1.gitbook.io/hiro-whitepaper
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0x40787b15b30835c8da910b3da62c7d5691cc5c65

Токеномика и анализ цен HIRO (HRT)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене HIRO (HRT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Общее предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 445,00K
$ 445,00K$ 445,00K
Исторический максимум:
$ 0,8
$ 0,8$ 0,8
Исторический минимум:
$ 0,000042271081220727
$ 0,000042271081220727$ 0,000042271081220727
Текущая цена:
$ 0,000445
$ 0,000445$ 0,000445

Токеномика HIRO (HRT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики HIRO (HRT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов HRT, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов HRT.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой HRT, изучите текущую цену HRT!

Как купить HRT

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История цены HIRO (HRT)

Анализ истории цены HRT помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.