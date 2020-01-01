Токеномика Human (HMT) Откройте для себя ключевую информацию о Human (HMT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Human (HMT) HUMAN Protocol поддерживает создание децентрализованных и автоматизированных рынков труда, которые реализуют потенциал работников и предприятий. Протокол предназначен для улучшения систем, с помощью которых люди запрашивают и выполняют работу. Это достигается путем токенизации работы или вклада и автоматизации процесса запуска, оценки и выплаты этой работы в сети. Автоматизируя эти процессы, HUMAN Protocol может значительно улучшить взаимодействие на существующих рынках труда, одновременно открывая новые рынки, открывающиеся благодаря глобальным, не требующим разрешения микроплатежам, предоставляемым блокчейнами. Официальный сайт: https://www.humanprotocol.org/ Whitepaper: https://docs.humanprotocol.org/ Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0xd1ba9BAC957322D6e8c07a160a3A8dA11A0d2867 Купить HMT сейчас!

Токеномика и анализ цен Human (HMT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Human (HMT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 17,16M $ 17,16M $ 17,16M Исторический максимум: $ 0,17998 $ 0,17998 $ 0,17998 Исторический минимум: $ 0,010131568459792389 $ 0,010131568459792389 $ 0,010131568459792389 Текущая цена: $ 0,01716 $ 0,01716 $ 0,01716 Узнайте больше о цене Human (HMT)

Токеномика Human (HMT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Human (HMT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов HMT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов HMT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой HMT, изучите текущую цену HMT!

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