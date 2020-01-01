Токеномика Human (HMT)

Токеномика Human (HMT)

Откройте для себя ключевую информацию о Human (HMT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Human (HMT)

HUMAN Protocol поддерживает создание децентрализованных и автоматизированных рынков труда, которые реализуют потенциал работников и предприятий. Протокол предназначен для улучшения систем, с помощью которых люди запрашивают и выполняют работу. Это достигается путем токенизации работы или вклада и автоматизации процесса запуска, оценки и выплаты этой работы в сети. Автоматизируя эти процессы, HUMAN Protocol может значительно улучшить взаимодействие на существующих рынках труда, одновременно открывая новые рынки, открывающиеся благодаря глобальным, не требующим разрешения микроплатежам, предоставляемым блокчейнами.

Официальный сайт:
https://www.humanprotocol.org/
Whitepaper:
https://docs.humanprotocol.org/
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0xd1ba9BAC957322D6e8c07a160a3A8dA11A0d2867

Токеномика и анализ цен Human (HMT)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Human (HMT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Общее предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 17,16M
$ 17,16M$ 17,16M
Исторический максимум:
$ 0,17998
$ 0,17998$ 0,17998
Исторический минимум:
$ 0,010131568459792389
$ 0,010131568459792389$ 0,010131568459792389
Текущая цена:
$ 0,01716
$ 0,01716$ 0,01716

Токеномика Human (HMT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Human (HMT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов HMT, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов HMT.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой HMT, изучите текущую цену HMT!

Как купить HMT

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История цены Human (HMT)

Анализ истории цены HMT помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.