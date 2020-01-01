Токеномика HDRO (HDRO) Откройте для себя ключевую информацию о HDRO (HDRO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о HDRO (HDRO) Hydro Protocol - это конечная инфраструктурная платформа для стратегий доходности и ликвидности в сети Injective. Официальный сайт: hydroprotocol.finance Whitepaper: https://docs.hydroprotocol.finance/tokenomics Обозреватель блоков: https://explorer.injective.network/asset/?denom=factory/inj1etz0laas6h7vemg3qtd67jpr6lh8v7xz7gfzqw/hdro&tokenType=tokenFactory Купить HDRO сейчас!

Токеномика и анализ цен HDRO (HDRO) Изучите ключевые данные о токеномике и цене HDRO (HDRO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 23,03M $ 23,03M $ 23,03M Исторический максимум: $ 0,36 $ 0,36 $ 0,36 Исторический минимум: $ 0,013864987689588815 $ 0,013864987689588815 $ 0,013864987689588815 Текущая цена: $ 0,02303 $ 0,02303 $ 0,02303 Узнайте больше о цене HDRO (HDRO)

Токеномика HDRO (HDRO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики HDRO (HDRO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов HDRO, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов HDRO. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой HDRO, изучите текущую цену HDRO!

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