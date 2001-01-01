Токеномика GUNZ (GUN)

Токеномика GUNZ (GUN)

Откройте для себя ключевую информацию о GUNZ (GUN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о GUNZ (GUN)

GUNZ – это блокчейн 1 уровня, специально созданный для AAA-игр в Web3 и разработанный Gunzilla Games. Он обеспечивает полноценную игровую экосистему с сервисами, адаптированными для разработчиков и игроков. Изначально созданный для поддержки экономики, управляемой сообществом, в флагманской игре Gunzilla – Off The Grid (OTG), GUNZ превратился в многофункциональную платформу, предлагающую нативную блокчейн-инфраструктуру, необходимую для современного игрового развития.

Официальный сайт:
https://gunbygunz.com/
Whitepaper:
http://www.gunbygunz.com/whitepaper
Обозреватель блоков:
https://gunzscan.io/

Токеномика и анализ цен GUNZ (GUN)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене GUNZ (GUN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 20,63M
$ 20,63M$ 20,63M
Общее предложение:
$ 10,00B
$ 10,00B$ 10,00B
Оборотное предложение:
$ 871,17M
$ 871,17M$ 871,17M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 236,80M
$ 236,80M$ 236,80M
Исторический максимум:
$ 0,2001
$ 0,2001$ 0,2001
Исторический минимум:
$ 0,02068585729885456
$ 0,02068585729885456$ 0,02068585729885456
Текущая цена:
$ 0,02368
$ 0,02368$ 0,02368

Токеномика GUNZ (GUN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики GUNZ (GUN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов GUN, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов GUN.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GUN, изучите текущую цену GUN!

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История цены GUNZ (GUN)

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.