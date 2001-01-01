Токеномика GUNZ (GUN) Откройте для себя ключевую информацию о GUNZ (GUN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о GUNZ (GUN) GUNZ – это блокчейн 1 уровня, специально созданный для AAA-игр в Web3 и разработанный Gunzilla Games. Он обеспечивает полноценную игровую экосистему с сервисами, адаптированными для разработчиков и игроков. Изначально созданный для поддержки экономики, управляемой сообществом, в флагманской игре Gunzilla – Off The Grid (OTG), GUNZ превратился в многофункциональную платформу, предлагающую нативную блокчейн-инфраструктуру, необходимую для современного игрового развития. Официальный сайт: https://gunbygunz.com/ Whitepaper: http://www.gunbygunz.com/whitepaper Обозреватель блоков: https://gunzscan.io/ Купить GUN сейчас!

Токеномика и анализ цен GUNZ (GUN) Изучите ключевые данные о токеномике и цене GUNZ (GUN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 20,63M $ 20,63M $ 20,63M Общее предложение: $ 10,00B $ 10,00B $ 10,00B Оборотное предложение: $ 871,17M $ 871,17M $ 871,17M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 236,80M $ 236,80M $ 236,80M Исторический максимум: $ 0,2001 $ 0,2001 $ 0,2001 Исторический минимум: $ 0,02068585729885456 $ 0,02068585729885456 $ 0,02068585729885456 Текущая цена: $ 0,02368 $ 0,02368 $ 0,02368 Узнайте больше о цене GUNZ (GUN)

Токеномика GUNZ (GUN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики GUNZ (GUN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов GUN, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов GUN. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GUN, изучите текущую цену GUN!

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