Токеномика GameSwift (GSWIFT) Откройте для себя ключевую информацию о GameSwift (GSWIFT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о GameSwift (GSWIFT) GameSwift — это модульный блокчейн, основанный на технологии zkEVM. Вместе со своей игровой платформой GameSwift предлагает комплексное и удобное решение для игр, геймеров и инвесторов Web3. Платформа имеет единый токен, который увеличивает ценность всех игр и игроков в экосистеме GameSwift. Официальный сайт: https://gswift.community/ Whitepaper: https://cdn.gameswift.io/gameswift/documents/gameswift/GameSwift%20-%20Litepaper.pdf Обозреватель блоков: https://arbiscan.io/token/0x580e933d90091b9ce380740e3a4a39c67eb85b4c Купить GSWIFT сейчас!

Токеномика и анализ цен GameSwift (GSWIFT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене GameSwift (GSWIFT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 2,30M $ 2,30M $ 2,30M Общее предложение: $ 1,40B $ 1,40B $ 1,40B Оборотное предложение: $ 360,77M $ 360,77M $ 360,77M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 8,89M $ 8,89M $ 8,89M Исторический максимум: $ 1,389 $ 1,389 $ 1,389 Исторический минимум: $ 0,005880974498583338 $ 0,005880974498583338 $ 0,005880974498583338 Текущая цена: $ 0,006364 $ 0,006364 $ 0,006364 Узнайте больше о цене GameSwift (GSWIFT)

Токеномика GameSwift (GSWIFT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики GameSwift (GSWIFT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов GSWIFT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов GSWIFT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GSWIFT, изучите текущую цену GSWIFT!

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