Токеномика GameSwift (GSWIFT)

Токеномика GameSwift (GSWIFT)

Откройте для себя ключевую информацию о GameSwift (GSWIFT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о GameSwift (GSWIFT)

GameSwift — это модульный блокчейн, основанный на технологии zkEVM. Вместе со своей игровой платформой GameSwift предлагает комплексное и удобное решение для игр, геймеров и инвесторов Web3. Платформа имеет единый токен, который увеличивает ценность всех игр и игроков в экосистеме GameSwift.

Официальный сайт:
https://gswift.community/
Whitepaper:
https://cdn.gameswift.io/gameswift/documents/gameswift/GameSwift%20-%20Litepaper.pdf
Обозреватель блоков:
https://arbiscan.io/token/0x580e933d90091b9ce380740e3a4a39c67eb85b4c

Токеномика и анализ цен GameSwift (GSWIFT)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене GameSwift (GSWIFT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 2,30M
$ 2,30M$ 2,30M
Общее предложение:
$ 1,40B
$ 1,40B$ 1,40B
Оборотное предложение:
$ 360,77M
$ 360,77M$ 360,77M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 8,89M
$ 8,89M$ 8,89M
Исторический максимум:
$ 1,389
$ 1,389$ 1,389
Исторический минимум:
$ 0,005880974498583338
$ 0,005880974498583338$ 0,005880974498583338
Текущая цена:
$ 0,006364
$ 0,006364$ 0,006364

Токеномика GameSwift (GSWIFT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики GameSwift (GSWIFT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов GSWIFT, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов GSWIFT.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GSWIFT, изучите текущую цену GSWIFT!

Как купить GSWIFT

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История цены GameSwift (GSWIFT)

Анализ истории цены GSWIFT помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены GSWIFT

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.