Токеномика Grafi (GRAFI)

Токеномика Grafi (GRAFI)

Откройте для себя ключевую информацию о Grafi (GRAFI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Grafi (GRAFI)

Grafilab – это революционная экосистема на базе ИИ, которая позволяет каждому – от обычных пользователей до разработчиков – участвовать в развитии ИИ и получать от этого выгоду. С помощью нашей платформы CeDePIN Cloud, Co-Builder и AI App-store пользователи могут легко развертывать, обучать и монетизировать ИИ-приложения и агентов без необходимости в глубоких технических знаниях. В основе Grafilab лежит AI Data Layer – уровень данных ИИ, обеспечивающий безопасность, целостность, право собственности и прозрачность данных, создавая надежную среду для разработки и коммерциализации ИИ. Grafilab устраняет барьеры на пути к доступности ИИ и способствует эволюции в сторону AGI.

Официальный сайт:
https://grafilab.io/home
Whitepaper:
https://docs.grafilab.io/home
Обозреватель блоков:
https://solscan.io/token/EJSPkGUWsSAfGWBe9rCiaSusbUQuVmFmvGVvwy6qyX1d

Токеномика и анализ цен Grafi (GRAFI)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Grafi (GRAFI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
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Общее предложение:
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Оборотное предложение:
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FDV (полностью разводненная стоимость):
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Исторический максимум:
$ 0,04143
$ 0,04143$ 0,04143
Исторический минимум:
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Текущая цена:
$ 0,006835
$ 0,006835$ 0,006835

Токеномика Grafi (GRAFI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Grafi (GRAFI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов GRAFI, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов GRAFI.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GRAFI, изучите текущую цену GRAFI!

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История цены Grafi (GRAFI)

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.