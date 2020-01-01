Токеномика Grafi (GRAFI) Откройте для себя ключевую информацию о Grafi (GRAFI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Grafi (GRAFI) Grafilab – это революционная экосистема на базе ИИ, которая позволяет каждому – от обычных пользователей до разработчиков – участвовать в развитии ИИ и получать от этого выгоду. С помощью нашей платформы CeDePIN Cloud, Co-Builder и AI App-store пользователи могут легко развертывать, обучать и монетизировать ИИ-приложения и агентов без необходимости в глубоких технических знаниях. В основе Grafilab лежит AI Data Layer – уровень данных ИИ, обеспечивающий безопасность, целостность, право собственности и прозрачность данных, создавая надежную среду для разработки и коммерциализации ИИ. Grafilab устраняет барьеры на пути к доступности ИИ и способствует эволюции в сторону AGI. Официальный сайт: https://grafilab.io/home Whitepaper: https://docs.grafilab.io/home Обозреватель блоков: https://solscan.io/token/EJSPkGUWsSAfGWBe9rCiaSusbUQuVmFmvGVvwy6qyX1d Купить GRAFI сейчас!

Токеномика и анализ цен Grafi (GRAFI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Grafi (GRAFI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: -- -- -- Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: -- -- -- FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,04143 $ 0,04143 $ 0,04143 Исторический минимум: -- -- -- Текущая цена: $ 0,006835 $ 0,006835 $ 0,006835 Узнайте больше о цене Grafi (GRAFI)

Токеномика Grafi (GRAFI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Grafi (GRAFI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов GRAFI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов GRAFI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GRAFI, изучите текущую цену GRAFI!

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