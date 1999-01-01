GRAFI

Grafilab – это революционная экосистема на базе ИИ, которая позволяет каждому – от обычных пользователей до разработчиков – участвовать в развитии ИИ и получать от этого выгоду. С помощью нашей платформы CeDePIN Cloud, Co-Builder и AI App-store пользователи могут легко развертывать, обучать и монетизировать ИИ-приложения и агентов без необходимости в глубоких технических знаниях. В основе Grafilab лежит AI Data Layer – уровень данных ИИ, обеспечивающий безопасность, целостность, право собственности и прозрачность данных, создавая надежную среду для разработки и коммерциализации ИИ. Grafilab устраняет барьеры на пути к доступности ИИ и способствует эволюции в сторону AGI.

Название криптовалютыGRAFI

МестоNo.

Рыночная капитализация$0.00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0.00

Доля рынка%

Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)0

Оборотное предложение--

Макс. предложение0

Общее предложение2,100,000,000

Коэффициент обращения%

Дата выпуска--

Цена, по которой актив был впервые выпущен--

Исторический максимум,

Наименьшая цена,

Публичный блокчейнSOL

ВведениеGrafilab – это революционная экосистема на базе ИИ, которая позволяет каждому – от обычных пользователей до разработчиков – участвовать в развитии ИИ и получать от этого выгоду. С помощью нашей платформы CeDePIN Cloud, Co-Builder и AI App-store пользователи могут легко развертывать, обучать и монетизировать ИИ-приложения и агентов без необходимости в глубоких технических знаниях. В основе Grafilab лежит AI Data Layer – уровень данных ИИ, обеспечивающий безопасность, целостность, право собственности и прозрачность данных, создавая надежную среду для разработки и коммерциализации ИИ. Grafilab устраняет барьеры на пути к доступности ИИ и способствует эволюции в сторону AGI.

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