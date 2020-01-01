Токеномика gorilla (GORILLABSC) Откройте для себя ключевую информацию о gorilla (GORILLABSC), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о gorilla (GORILLABSC) $GORILLA – это мемкоин, созданный на основе «обезьяньей» культуры криптосообщества и символизирующий дух розничных инвесторов, объединившихся против рыночных гигантов без страха. В качестве основного слогана «Apes together strong» (Обезьяны вместе сильны) на ее знаковых изображениях изображены трейдеры, одетые в костюмы горилл в юмористической манере, передающие послание о «алмазных руках» и бесстрашном противостоянии рыночным китам. Обозреватель блоков: https://bscscan.com/token/0xcF640FDF9b3d9E45cbd69fDA91D7e22579c14444 Купить GORILLABSC сейчас!

Токеномика и анализ цен gorilla (GORILLABSC) Изучите ключевые данные о токеномике и цене gorilla (GORILLABSC), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: -- -- -- Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: -- -- -- FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,011685 $ 0,011685 $ 0,011685 Исторический минимум: -- -- -- Текущая цена: $ 0,003133 $ 0,003133 $ 0,003133 Узнайте больше о цене gorilla (GORILLABSC)

Токеномика gorilla (GORILLABSC): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики gorilla (GORILLABSC) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов GORILLABSC, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов GORILLABSC. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GORILLABSC, изучите текущую цену GORILLABSC!

Как купить GORILLABSC Заинтересованы в добавлении gorilla (GORILLABSC) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки GORILLABSC, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной. Изучите, как купить GORILLABSC на MEXC прямо сейчас!

История цены gorilla (GORILLABSC) Анализ истории цены GORILLABSC помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены GORILLABSC прямо сейчас!

Прогноз цены GORILLABSC Хотите узнать, куда может двигаться GORILLABSC? Наша страница прогноза цены GORILLABSC объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена GORILLABSC прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!