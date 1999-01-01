GORILLABSC

$GORILLA – это мемкоин, созданный на основе «обезьяньей» культуры криптосообщества и символизирующий дух розничных инвесторов, объединившихся против рыночных гигантов без страха. В качестве основного слогана «Apes together strong» (Обезьяны вместе сильны) на ее знаковых изображениях изображены трейдеры, одетые в костюмы горилл в юмористической манере, передающие послание о «алмазных руках» и бесстрашном противостоянии рыночным китам.

Название криптовалютыGORILLABSC

МестоNo.

Рыночная капитализация$0.00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0.00

Доля рынка%

Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)0

Оборотное предложение--

Макс. предложение0

Коэффициент обращения%

Дата выпуска--

Цена, по которой актив был впервые выпущен--

Исторический максимум,

Наименьшая цена,

Публичный блокчейнBSC

Введение$GORILLA – это мемкоин, созданный на основе «обезьяньей» культуры криптосообщества и символизирующий дух розничных инвесторов, объединившихся против рыночных гигантов без страха. В качестве основного слогана «Apes together strong» (Обезьяны вместе сильны) на ее знаковых изображениях изображены трейдеры, одетые в костюмы горилл в юмористической манере, передающие послание о «алмазных руках» и бесстрашном противостоянии рыночным китам.

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