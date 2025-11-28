Токеномика Goatcoin (GOATCOIN)
Информация о Goatcoin (GOATCOIN)
GOAT – это управляемый сообществом мемкоин на тему животных, название которого происходит от выражения «Greatest Of All Time» (Величайший всех времен) и совмещено с историческим мемом Dogecoin, объединяя ностальгию и легкий игровой нарратив.
Токеномика Goatcoin (GOATCOIN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования
Понимание токеномики Goatcoin (GOATCOIN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.
Ключевые метрики и принципы их расчета:
Общее предложение:
Максимальное количество токенов GOATCOIN, которые есть или будут созданы.
Оборотное предложение:
Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.
Макс. предложение:
Жесткий лимит на общее количество токенов GOATCOIN.
FDV (полностью разводненная стоимость):
Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.
Уровень инфляции:
Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.
Почему эти метрики важны для трейдеров?
Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.
Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.
Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.
Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.
Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GOATCOIN, изучите текущую цену GOATCOIN!
История цены Goatcoin (GOATCOIN)
Анализ истории цены GOATCOIN помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.
Прогноз цены GOATCOIN
Хотите узнать, куда может двигаться GOATCOIN? Наша страница прогноза цены GOATCOIN объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.
