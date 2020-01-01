Токеномика Gearbox (GEAR) Откройте для себя ключевую информацию о Gearbox (GEAR), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Gearbox (GEAR) Gearbox — это обобщенный протокол кредитного плеча. У этого есть две стороны: поставщики пассивной ликвидности, которые зарабатывают APY с низким уровнем риска, предоставляя ликвидность с одним активом; и активные фермеры, фирмы или даже другие протоколы, которые занимают эти активы для торговли или ведения сельского хозяйства даже с кредитным плечом x10. Официальный сайт: https://gearbox.fi/ Whitepaper: https://docs.gearbox.finance/overview/whitepaper Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0xba3335588d9403515223f109edc4eb7269a9ab5d#balances Купить GEAR сейчас!

Токеномика и анализ цен Gearbox (GEAR) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Gearbox (GEAR), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 28.86M $ 28.86M $ 28.86M Общее предложение: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Оборотное предложение: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 28.86M $ 28.86M $ 28.86M Исторический максимум: $ 0.037494 $ 0.037494 $ 0.037494 Исторический минимум: $ 0.002394699189497087 $ 0.002394699189497087 $ 0.002394699189497087 Текущая цена: $ 0.002886 $ 0.002886 $ 0.002886 Узнайте больше о цене Gearbox (GEAR)

Токеномика Gearbox (GEAR): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Gearbox (GEAR) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов GEAR, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов GEAR. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GEAR, изучите текущую цену GEAR!

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