Токеномика Gather (GAT)

Токеномика Gather (GAT)

Откройте для себя ключевую информацию о Gather (GAT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Gather (GAT)

Gather реализует шифрование информации и данных через протокол связи GProto, предоставляет распределенные кластеры с длинной связью и создает сеть DePIN через аппаратное оборудование G-BOX для достижения стабильной децентрализованной сети обмена сообщениями. $GAT – это циркуляционный актив платформы Gather, который используется для сохранения экологической ценности сети Gather и становится опорным активом для эквивалентного обмена вычислительной мощностью в сети Gather в реальности. Первые пользователи, участвующие в развитии инфраструктуры сети Gather, могут получить вознаграждение в токенах GAT.

Официальный сайт:
https://www.gather.top
Whitepaper:
https://docsend.com/v/59wck/gather_whitepaper
Обозреватель блоков:
https://scan.nachain.org/token/detail?id=16

Токеномика и анализ цен Gather (GAT)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Gather (GAT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Общее предложение:
$ 100,00M
$ 100,00M$ 100,00M
Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 120,40M
$ 120,40M$ 120,40M
Исторический максимум:
$ 99
$ 99$ 99
Исторический минимум:
$ 0,5029087773066527
$ 0,5029087773066527$ 0,5029087773066527
Текущая цена:
$ 1,204
$ 1,204$ 1,204

Токеномика Gather (GAT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Gather (GAT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов GAT, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов GAT.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GAT, изучите текущую цену GAT!

Как купить GAT

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История цены Gather (GAT)

Анализ истории цены GAT помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены GAT

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.