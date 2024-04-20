Токеномика Gather (GAT) Откройте для себя ключевую информацию о Gather (GAT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Gather (GAT) Gather реализует шифрование информации и данных через протокол связи GProto, предоставляет распределенные кластеры с длинной связью и создает сеть DePIN через аппаратное оборудование G-BOX для достижения стабильной децентрализованной сети обмена сообщениями. $GAT – это циркуляционный актив платформы Gather, который используется для сохранения экологической ценности сети Gather и становится опорным активом для эквивалентного обмена вычислительной мощностью в сети Gather в реальности. Первые пользователи, участвующие в развитии инфраструктуры сети Gather, могут получить вознаграждение в токенах GAT. Официальный сайт: https://www.gather.top Whitepaper: https://docsend.com/v/59wck/gather_whitepaper Обозреватель блоков: https://scan.nachain.org/token/detail?id=16 Купить GAT сейчас!

Токеномика и анализ цен Gather (GAT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Gather (GAT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 120,40M $ 120,40M $ 120,40M Исторический максимум: $ 99 $ 99 $ 99 Исторический минимум: $ 0,5029087773066527 $ 0,5029087773066527 $ 0,5029087773066527 Текущая цена: $ 1,204 $ 1,204 $ 1,204 Узнайте больше о цене Gather (GAT)

Токеномика Gather (GAT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Gather (GAT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов GAT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов GAT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GAT, изучите текущую цену GAT!

Как купить GAT Заинтересованы в добавлении Gather (GAT) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки GAT, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной. Изучите, как купить GAT на MEXC прямо сейчас!

История цены Gather (GAT) Анализ истории цены GAT помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены GAT прямо сейчас!

Прогноз цены GAT Хотите узнать, куда может двигаться GAT? Наша страница прогноза цены GAT объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена GAT прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!