Токеномика Gari Token (GARI)

Токеномика Gari Token (GARI)

Откройте для себя ключевую информацию о Gari Token (GARI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Gari Token (GARI)

"GARI расширяет возможности создателей короткого видеоконтента с помощью социальных токенов. Токен GARI предлагает пользователям приложения Chingari App выход в пространство блокчейна. Цель - предоставить создателям и зрителям приложения Chingari технологические инструменты для прямого взаимодействия друг с другом и позволить всем пользователям приложения Chingari участвовать в долгосрочном направлении социальной экономики, влияющей на токен GARI. Токен GARI взаимосвязан с приложением Chingari, открывая пользователям приложения Chingari более широкий мир блокчейна, где они напрямую контролируют свои активы и могут использовать свои токены для связи и совершения сделок со своими контрагентами, размещения голосов управления, катализации вовлечения платформы и роста пользовательской базы."

Официальный сайт:
https://www.gari.network/
Whitepaper:
https://media.chingari.io/apipublic/uploads/GARI%20WhitePaper.pdf
Обозреватель блоков:
https://solscan.io/token/CKaKtYvz6dKPyMvYq9Rh3UBrnNqYZAyd7iF4hJtjUvks

Токеномика и анализ цен Gari Token (GARI)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Gari Token (GARI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 1,27M
$ 1,27M$ 1,27M
Общее предложение:
$ 979,44M
$ 979,44M$ 979,44M
Оборотное предложение:
$ 561,54M
$ 561,54M$ 561,54M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 2,22M
$ 2,22M$ 2,22M
Исторический максимум:
$ 1,6
$ 1,6$ 1,6
Исторический минимум:
$ 0,001733348167578169
$ 0,001733348167578169$ 0,001733348167578169
Текущая цена:
$ 0,00227
$ 0,00227$ 0,00227

Токеномика Gari Token (GARI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Gari Token (GARI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов GARI, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов GARI.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GARI, изучите текущую цену GARI!

Как купить GARI

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История цены Gari Token (GARI)

Анализ истории цены GARI помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены GARI

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.