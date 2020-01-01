Токеномика Gari Token (GARI)
Информация о Gari Token (GARI)
"GARI расширяет возможности создателей короткого видеоконтента с помощью социальных токенов. Токен GARI предлагает пользователям приложения Chingari App выход в пространство блокчейна. Цель - предоставить создателям и зрителям приложения Chingari технологические инструменты для прямого взаимодействия друг с другом и позволить всем пользователям приложения Chingari участвовать в долгосрочном направлении социальной экономики, влияющей на токен GARI. Токен GARI взаимосвязан с приложением Chingari, открывая пользователям приложения Chingari более широкий мир блокчейна, где они напрямую контролируют свои активы и могут использовать свои токены для связи и совершения сделок со своими контрагентами, размещения голосов управления, катализации вовлечения платформы и роста пользовательской базы."
Токеномика и анализ цен Gari Token (GARI)
Изучите ключевые данные о токеномике и цене Gari Token (GARI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.
Токеномика Gari Token (GARI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования
Понимание токеномики Gari Token (GARI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.
Ключевые метрики и принципы их расчета:
Общее предложение:
Максимальное количество токенов GARI, которые есть или будут созданы.
Оборотное предложение:
Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.
Макс. предложение:
Жесткий лимит на общее количество токенов GARI.
FDV (полностью разводненная стоимость):
Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.
Уровень инфляции:
Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.
Почему эти метрики важны для трейдеров?
Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.
Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.
Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.
Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.
Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GARI, изучите текущую цену GARI!
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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.
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Сумма
1 GARI = 0,00227 USD