Токеномика Gari Token (GARI) Откройте для себя ключевую информацию о Gari Token (GARI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Gari Token (GARI) "GARI расширяет возможности создателей короткого видеоконтента с помощью социальных токенов. Токен GARI предлагает пользователям приложения Chingari App выход в пространство блокчейна. Цель - предоставить создателям и зрителям приложения Chingari технологические инструменты для прямого взаимодействия друг с другом и позволить всем пользователям приложения Chingari участвовать в долгосрочном направлении социальной экономики, влияющей на токен GARI. Токен GARI взаимосвязан с приложением Chingari, открывая пользователям приложения Chingari более широкий мир блокчейна, где они напрямую контролируют свои активы и могут использовать свои токены для связи и совершения сделок со своими контрагентами, размещения голосов управления, катализации вовлечения платформы и роста пользовательской базы." Официальный сайт: https://www.gari.network/ Whitepaper: https://media.chingari.io/apipublic/uploads/GARI%20WhitePaper.pdf Обозреватель блоков: https://solscan.io/token/CKaKtYvz6dKPyMvYq9Rh3UBrnNqYZAyd7iF4hJtjUvks Купить GARI сейчас!

Токеномика и анализ цен Gari Token (GARI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Gari Token (GARI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 1,27M $ 1,27M $ 1,27M Общее предложение: $ 979,44M $ 979,44M $ 979,44M Оборотное предложение: $ 561,54M $ 561,54M $ 561,54M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 2,22M $ 2,22M $ 2,22M Исторический максимум: $ 1,6 $ 1,6 $ 1,6 Исторический минимум: $ 0,001733348167578169 $ 0,001733348167578169 $ 0,001733348167578169 Текущая цена: $ 0,00227 $ 0,00227 $ 0,00227 Узнайте больше о цене Gari Token (GARI)

Токеномика Gari Token (GARI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Gari Token (GARI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов GARI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов GARI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GARI, изучите текущую цену GARI!

Как купить GARI Заинтересованы в добавлении Gari Token (GARI) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки GARI, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной. Изучите, как купить GARI на MEXC прямо сейчас!

История цены Gari Token (GARI) Анализ истории цены GARI помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены GARI прямо сейчас!

Прогноз цены GARI Хотите узнать, куда может двигаться GARI? Наша страница прогноза цены GARI объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена GARI прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!