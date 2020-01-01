mexc
РынкиКупить криптоСпот
В тренде
ФьючерсыФьючерсы M-Day

Торговля

Mobile
Отсканируйте, чтобы скачать приложение MEXC для удобной торговли
Не удается скачать?
Клиент WindowsПодробнее

Gari Token

GARI/USDT
----
--
Макс 24ч
0.000000
Мин 24ч
0.000000
Объем 24ч (GARI)
0.00
Сумма 24ч (USDT)
0.00
Макс 24ч
0.000000
Мин 24ч
0.000000
Объем 24ч (GARI)
0.00
Сумма 24ч (USDT)
0.00
График
Информация о токене
Loading..
Базовый
TradingView
Глубина
GARI
"GARI расширяет возможности создателей короткого видеоконтента с помощью социальных токенов. Токен GARI предлагает пользователям приложения Chingari App выход в пространство блокчейна. Цель - предоставить создателям и зрителям приложения Chingari технологические инструменты для прямого взаимодействия друг с другом и позволить всем пользователям приложения Chingari участвовать в долгосрочном направлении социальной экономики, влияющей на токен GARI. Токен GARI взаимосвязан с приложением Chingari, открывая пользователям приложения Chingari более широкий мир блокчейна, где они напрямую контролируют свои активы и могут использовать свои токены для связи и совершения сделок со своими контрагентами, размещения голосов управления, катализации вовлечения платформы и роста пользовательской базы."
Обзор
Название криптовалюты
GARI
Время выпуска
--
Связанные ссылки
Цена выпуска
--
Макс. предложение
997,400,772
Книга ордеров
0.000001
0.000001
0.00001
0.0001
0.001
0.01
0.1

Цена(USDT)

(GARI)

(USDT)

0.000000$0.00
Сделки на рынке
Сумма()
Цена()
Сумма()
Время
Спот
5X-X Фьючерсы
Спот
5X-X Фьючерсы
Мейкер 0.00% / Тейкер 0.00%
В тренде
Купить GARI
Продать GARI
Лимит
Маркет
Перевод
Купить за
USD
Доступно -- USDT
ЦенаUSDT
СуммаGARI
ВсегоUSDT
Доступно -- GARI
ЦенаUSDT
СуммаGARI
ВсегоUSDT
Открытые ордера (0)
История ордеров
История сделок
Открытые позиции (0)
Открытые ордера (0)
История ордеров
История сделок
Открытые позиции (0)
Торговая пара
Дата
Тип
Сторона
Все
Покупка
Продажа
Цена
Количество
Сумма ордера
Исполнено
Условия триггера
Отменить все
Все
Лимит
Стоп-лимит
Только размещение
Сеть стабильна
Документы API
Документы API
Соцсети
Отправить запрос
Отправить запрос
Онлайн-поддержка клиентов
Онлайн-поддержка клиентов
Loading...