"GARI расширяет возможности создателей короткого видеоконтента с помощью социальных токенов. Токен GARI предлагает пользователям приложения Chingari App выход в пространство блокчейна. Цель - предоставить создателям и зрителям приложения Chingari технологические инструменты для прямого взаимодействия друг с другом и позволить всем пользователям приложения Chingari участвовать в долгосрочном направлении социальной экономики, влияющей на токен GARI. Токен GARI взаимосвязан с приложением Chingari, открывая пользователям приложения Chingari более широкий мир блокчейна, где они напрямую контролируют свои активы и могут использовать свои токены для связи и совершения сделок со своими контрагентами, размещения голосов управления, катализации вовлечения платформы и роста пользовательской базы."