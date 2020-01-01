Токеномика GameBuild (GAME2) Откройте для себя ключевую информацию о GameBuild (GAME2), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о GameBuild (GAME2) GameBuild – это игровая инфраструктура нового поколения с мощным функционалом, обеспечивающая совершенно новую экономику и опыт для геймеров, разработчиков и рекламодателей. Официальный сайт: https://game.build Whitepaper: https://github.com/GameBuildOffical/docs/blob/main/GameBuildLightPaper.pdf Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x825459139C897D769339f295E962396C4F9E4A4D Купить GAME2 сейчас!

Токеномика и анализ цен GameBuild (GAME2) Изучите ключевые данные о токеномике и цене GameBuild (GAME2), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 51,99M $ 51,99M $ 51,99M Общее предложение: $ 21,42B $ 21,42B $ 21,42B Оборотное предложение: $ 17,73B $ 17,73B $ 17,73B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 62,82M $ 62,82M $ 62,82M Исторический максимум: $ 0,0207 $ 0,0207 $ 0,0207 Исторический минимум: $ 0,002490664239146623 $ 0,002490664239146623 $ 0,002490664239146623 Текущая цена: $ 0,002933 $ 0,002933 $ 0,002933 Узнайте больше о цене GameBuild (GAME2)

Токеномика GameBuild (GAME2): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики GameBuild (GAME2) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов GAME2, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов GAME2. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GAME2, изучите текущую цену GAME2!

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