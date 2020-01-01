Токеномика GameBuild (GAME2)

Токеномика GameBuild (GAME2)

Откройте для себя ключевую информацию о GameBuild (GAME2), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о GameBuild (GAME2)

GameBuild – это игровая инфраструктура нового поколения с мощным функционалом, обеспечивающая совершенно новую экономику и опыт для геймеров, разработчиков и рекламодателей.

Официальный сайт:
https://game.build
Whitepaper:
https://github.com/GameBuildOffical/docs/blob/main/GameBuildLightPaper.pdf
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0x825459139C897D769339f295E962396C4F9E4A4D

Токеномика и анализ цен GameBuild (GAME2)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене GameBuild (GAME2), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 51,99M
$ 51,99M$ 51,99M
Общее предложение:
$ 21,42B
$ 21,42B$ 21,42B
Оборотное предложение:
$ 17,73B
$ 17,73B$ 17,73B
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 62,82M
$ 62,82M$ 62,82M
Исторический максимум:
$ 0,0207
$ 0,0207$ 0,0207
Исторический минимум:
$ 0,002490664239146623
$ 0,002490664239146623$ 0,002490664239146623
Текущая цена:
$ 0,002933
$ 0,002933$ 0,002933

Токеномика GameBuild (GAME2): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики GameBuild (GAME2) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов GAME2, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов GAME2.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GAME2, изучите текущую цену GAME2!

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История цены GameBuild (GAME2)

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.