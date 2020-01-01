Токеномика Engines of Fury (FURY)

Токеномика Engines of Fury (FURY)

Откройте для себя ключевую информацию о Engines of Fury (FURY), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Engines of Fury (FURY)

Бесплатный постапокалиптический шутер с добычей сверху вниз, работающий на одном дефляционном токене $FURY и NFTs. Создан командой талантов из лучших web3-проектов, AAA-игр, Blizzard, Activision, Ubisoft и Unity. Игроки участвуют в кооперативных и PVPVE-сражениях, добывают лут, занимаются ремеслом, стратегически развивают своего персонажа и его укрытия, чтобы выжить и победить. Уникальная смесь стратегической ролевой игры с созданием персонажа и механикой добычи с высокой ставкой создает захватывающий игровой процесс.

Официальный сайт:
https://www.eof.gg
Whitepaper:
https://eof.gg/whitepaper
Обозреватель блоков:
https://bscscan.com/token/0x0203D275D2A65030889aF45ed91D472be3948B92

Токеномика и анализ цен Engines of Fury (FURY)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Engines of Fury (FURY), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 1,40M
$ 1,40M$ 1,40M
Общее предложение:
$ 120,00M
$ 120,00M$ 120,00M
Оборотное предложение:
$ 48,00M
$ 48,00M$ 48,00M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 3,50M
$ 3,50M$ 3,50M
Исторический максимум:
$ 1
$ 1$ 1
Исторический минимум:
$ 0,0182263801291157
$ 0,0182263801291157$ 0,0182263801291157
Текущая цена:
$ 0,02916
$ 0,02916$ 0,02916

Токеномика Engines of Fury (FURY): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Engines of Fury (FURY) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов FURY, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов FURY.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой FURY, изучите текущую цену FURY!

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История цены Engines of Fury (FURY)

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.