Токеномика Engines of Fury (FURY) Откройте для себя ключевую информацию о Engines of Fury (FURY), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Engines of Fury (FURY) Бесплатный постапокалиптический шутер с добычей сверху вниз, работающий на одном дефляционном токене $FURY и NFTs. Создан командой талантов из лучших web3-проектов, AAA-игр, Blizzard, Activision, Ubisoft и Unity. Игроки участвуют в кооперативных и PVPVE-сражениях, добывают лут, занимаются ремеслом, стратегически развивают своего персонажа и его укрытия, чтобы выжить и победить. Уникальная смесь стратегической ролевой игры с созданием персонажа и механикой добычи с высокой ставкой создает захватывающий игровой процесс. Официальный сайт: https://www.eof.gg Whitepaper: https://eof.gg/whitepaper Обозреватель блоков: https://bscscan.com/token/0x0203D275D2A65030889aF45ed91D472be3948B92 Купить FURY сейчас!

Токеномика и анализ цен Engines of Fury (FURY) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Engines of Fury (FURY), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 1,40M $ 1,40M $ 1,40M Общее предложение: $ 120,00M $ 120,00M $ 120,00M Оборотное предложение: $ 48,00M $ 48,00M $ 48,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 3,50M $ 3,50M $ 3,50M Исторический максимум: $ 1 $ 1 $ 1 Исторический минимум: $ 0,0182263801291157 $ 0,0182263801291157 $ 0,0182263801291157 Текущая цена: $ 0,02916 $ 0,02916 $ 0,02916 Узнайте больше о цене Engines of Fury (FURY)

Токеномика Engines of Fury (FURY): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Engines of Fury (FURY) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов FURY, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов FURY. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой FURY, изучите текущую цену FURY!

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