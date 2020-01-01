Токеномика Step App (FITFI)

Токеномика Step App (FITFI)

Откройте для себя ключевую информацию о Step App (FITFI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Step App (FITFI)

Приложение Step - это первое приложение в рамках протокола Step, разработанное основной командой, которая создает геймифицированную метаверсию для фитнес-экономики. Оно позволяет пользователям просто ходить, бегать трусцой, общаться, играть и зарабатывать на своей платформе. Помимо запатентованной технологии экосистемы, приложение Step построено на базе огромного сообщества пользователей и любителей фитнеса. $FITFI - это токен управления и газовый токен протокола Step, а также пользовательский токен основного опыта FitFi.

Официальный сайт:
https://step.app/
Обозреватель блоков:
https://stepscan.io/address/0xb58A9d5920AF6aC1a9522B0B10F55dF16686D1b6

Токеномика и анализ цен Step App (FITFI)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Step App (FITFI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 5,73M
$ 5,73M$ 5,73M
Общее предложение:
--
----
Оборотное предложение:
$ 3,93B
$ 3,93B$ 3,93B
FDV (полностью разводненная стоимость):
--
----
Исторический максимум:
$ 0,7339
$ 0,7339$ 0,7339
Исторический минимум:
$ 0,001298148359450116
$ 0,001298148359450116$ 0,001298148359450116
Текущая цена:
$ 0,001461
$ 0,001461$ 0,001461

Токеномика Step App (FITFI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Step App (FITFI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов FITFI, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов FITFI.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой FITFI, изучите текущую цену FITFI!

Как купить FITFI

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История цены Step App (FITFI)

Анализ истории цены FITFI помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены FITFI

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.