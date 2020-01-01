Токеномика Step App (FITFI) Откройте для себя ключевую информацию о Step App (FITFI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Step App (FITFI) Приложение Step - это первое приложение в рамках протокола Step, разработанное основной командой, которая создает геймифицированную метаверсию для фитнес-экономики. Оно позволяет пользователям просто ходить, бегать трусцой, общаться, играть и зарабатывать на своей платформе. Помимо запатентованной технологии экосистемы, приложение Step построено на базе огромного сообщества пользователей и любителей фитнеса. $FITFI - это токен управления и газовый токен протокола Step, а также пользовательский токен основного опыта FitFi. Официальный сайт: https://step.app/ Обозреватель блоков: https://stepscan.io/address/0xb58A9d5920AF6aC1a9522B0B10F55dF16686D1b6 Купить FITFI сейчас!

Токеномика и анализ цен Step App (FITFI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Step App (FITFI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 5,73M $ 5,73M $ 5,73M Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 3,93B $ 3,93B $ 3,93B FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,7339 $ 0,7339 $ 0,7339 Исторический минимум: $ 0,001298148359450116 $ 0,001298148359450116 $ 0,001298148359450116 Текущая цена: $ 0,001461 $ 0,001461 $ 0,001461 Узнайте больше о цене Step App (FITFI)

Токеномика Step App (FITFI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Step App (FITFI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов FITFI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов FITFI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой FITFI, изучите текущую цену FITFI!

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