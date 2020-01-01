Токеномика EX Sports (EXS) Откройте для себя ключевую информацию о EX Sports (EXS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о EX Sports (EXS) EX-Sports – это спортивная платформа Web3, которая совершает революцию в мире нишевых видов спорта. Они объединяют мобильные игры, прямые трансляции и NFT для создания экосистемы, в которой спортсмены и болельщики могут общаться, соревноваться и получать вознаграждения. Их миссия – повысить вовлеченность болельщиков и создать новые источники дохода для спортсменов, предлагая уникальную экосистему, в которой пользователи могут общаться, соревноваться и получать часть прибыли. Официальный сайт: https://exstoken.io/ Whitepaper: https://docsend.com/view/qmx4m9hurxuyueev Обозреватель блоков: https://bscscan.com/token/0xF8e4FB7f8729518e48e0Ac7FD9249E1B8503Edae Купить EXS сейчас!

Токеномика и анализ цен EX Sports (EXS) Изучите ключевые данные о токеномике и цене EX Sports (EXS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: -- -- -- Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: -- -- -- FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,09 $ 0,09 $ 0,09 Исторический минимум: -- -- -- Текущая цена: $ 0,00191 $ 0,00191 $ 0,00191 Узнайте больше о цене EX Sports (EXS)

Токеномика EX Sports (EXS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики EX Sports (EXS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов EXS, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов EXS. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой EXS, изучите текущую цену EXS!

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