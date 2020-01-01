Токеномика Bedrock (BR) Откройте для себя ключевую информацию о Bedrock (BR), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Bedrock (BR) Bedrock – первый мультиактивный протокол ликвидного рестейкинга, который стал пионером в области стейкинга Bitcoin с помощью uniBTC. Будучи ведущим токеном для ликвидного стейкинга BTC, uniBTC позволяет держателям зарабатывать вознаграждения при сохранении ликвидности, открывая новые возможности для получения прибыли на рынке Bitcoin объемом 1 трлн долларов. Используя передовой подход к BTCFi 2.0, Bedrock пересматривает роль Bitcoin в DeFi и расширяет ликвидный рестейкинг на 12+ блокчейнов для BTC, ETH и активов DePIN. Официальный сайт: https://bedrockdao.com/ Обозреватель блоков: https://bscscan.com/token/0xff7d6a96ae471bbcd7713af9cb1feeb16cf56b41 Купить BR сейчас!

Токеномика и анализ цен Bedrock (BR) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Bedrock (BR), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 16,72M $ 16,72M $ 16,72M Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 210,00M $ 210,00M $ 210,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 79,63M $ 79,63M $ 79,63M Исторический максимум: $ 0,5 $ 0,5 $ 0,5 Исторический минимум: $ 0,03902018689786832 $ 0,03902018689786832 $ 0,03902018689786832 Текущая цена: $ 0,07963 $ 0,07963 $ 0,07963 Узнайте больше о цене Bedrock (BR)

Токеномика Bedrock (BR): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Bedrock (BR) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BR, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BR. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BR, изучите текущую цену BR!

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История цены Bedrock (BR) Анализ истории цены BR помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены BR прямо сейчас!

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