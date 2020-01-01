Токеномика Bedrock (BR)

Токеномика Bedrock (BR)

Откройте для себя ключевую информацию о Bedrock (BR), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Bedrock (BR)

Bedrock – первый мультиактивный протокол ликвидного рестейкинга, который стал пионером в области стейкинга Bitcoin с помощью uniBTC. Будучи ведущим токеном для ликвидного стейкинга BTC, uniBTC позволяет держателям зарабатывать вознаграждения при сохранении ликвидности, открывая новые возможности для получения прибыли на рынке Bitcoin объемом 1 трлн долларов. Используя передовой подход к BTCFi 2.0, Bedrock пересматривает роль Bitcoin в DeFi и расширяет ликвидный рестейкинг на 12+ блокчейнов для BTC, ETH и активов DePIN.

Официальный сайт:
https://bedrockdao.com/
Обозреватель блоков:
https://bscscan.com/token/0xff7d6a96ae471bbcd7713af9cb1feeb16cf56b41

Токеномика и анализ цен Bedrock (BR)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Bedrock (BR), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 16,72M
$ 16,72M$ 16,72M
Общее предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
Оборотное предложение:
$ 210,00M
$ 210,00M$ 210,00M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 79,63M
$ 79,63M$ 79,63M
Исторический максимум:
$ 0,5
$ 0,5$ 0,5
Исторический минимум:
$ 0,03902018689786832
$ 0,03902018689786832$ 0,03902018689786832
Текущая цена:
$ 0,07963
$ 0,07963$ 0,07963

Токеномика Bedrock (BR): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Bedrock (BR) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов BR, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов BR.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BR, изучите текущую цену BR!

Как купить BR

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История цены Bedrock (BR)

Анализ истории цены BR помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены BR

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.