Токеномика E Money Network (EMYC) Откройте для себя ключевую информацию о E Money Network (EMYC), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о E Money Network (EMYC) Лидерство в области модульного протокола RWA. Мы совершаем революцию в сфере блокчейна, являясь ПЕРВЫМ модульным блокчейном, соответствующим стандарту MiCA. E Money Network органично соединяет DeFi 2.0 и токенизацию RWA, создавая мост между ликвидностью Web 2.0 и Web 3.0. Исследуйте возможности вместе с нами! Официальный сайт: https://emoney.io/ Обозреватель блоков: https://bscscan.com/token/0xe3f53c0d48360de764dDc2a1A82c3e6DB5d4624d Купить EMYC сейчас!

Токеномика и анализ цен E Money Network (EMYC) Изучите ключевые данные о токеномике и цене E Money Network (EMYC), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 1,50M $ 1,50M $ 1,50M Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 97,39M $ 97,39M $ 97,39M FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,53 $ 0,53 $ 0,53 Исторический минимум: $ 0,014184030324586042 $ 0,014184030324586042 $ 0,014184030324586042 Текущая цена: $ 0,01541 $ 0,01541 $ 0,01541 Узнайте больше о цене E Money Network (EMYC)

Токеномика E Money Network (EMYC): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики E Money Network (EMYC) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов EMYC, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов EMYC. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой EMYC, изучите текущую цену EMYC!

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