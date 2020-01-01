Токеномика E Money Network (EMYC)

Токеномика E Money Network (EMYC)

Откройте для себя ключевую информацию о E Money Network (EMYC), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о E Money Network (EMYC)

Лидерство в области модульного протокола RWA. Мы совершаем революцию в сфере блокчейна, являясь ПЕРВЫМ модульным блокчейном, соответствующим стандарту MiCA. E Money Network органично соединяет DeFi 2.0 и токенизацию RWA, создавая мост между ликвидностью Web 2.0 и Web 3.0. Исследуйте возможности вместе с нами!

Официальный сайт:
https://emoney.io/
Обозреватель блоков:
https://bscscan.com/token/0xe3f53c0d48360de764dDc2a1A82c3e6DB5d4624d

Токеномика и анализ цен E Money Network (EMYC)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене E Money Network (EMYC), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 1,50M
$ 1,50M$ 1,50M
Общее предложение:
--
----
Оборотное предложение:
$ 97,39M
$ 97,39M$ 97,39M
FDV (полностью разводненная стоимость):
--
----
Исторический максимум:
$ 0,53
$ 0,53$ 0,53
Исторический минимум:
$ 0,014184030324586042
$ 0,014184030324586042$ 0,014184030324586042
Текущая цена:
$ 0,01541
$ 0,01541$ 0,01541

Токеномика E Money Network (EMYC): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики E Money Network (EMYC) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов EMYC, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов EMYC.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой EMYC, изучите текущую цену EMYC!

Как купить EMYC

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История цены E Money Network (EMYC)

Анализ истории цены EMYC помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены EMYC

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.