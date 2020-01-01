Токеномика Elixir (ELX)

Токеномика Elixir (ELX)

Откройте для себя ключевую информацию о Elixir (ELX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о Elixir (ELX)

Сеть Elixir – это новая примитивная технология, созданная для обеспечения ликвидности следующего поколения для институциональных инвесторов. Elixir поддерживает deUSD – полностью обеспеченную, приносящую доход синтетическую долларовую валюту. Elixir является самой широко принятой сетью для RWA (реальных активов): она впервые приносит средства от BlackRock, Hamilton Lane и других в DeFi через deUSD. Сеть Elixir защищена более чем 30 000 глобальными валидаторами.

Официальный сайт:
https://elixir.xyz/
Whitepaper:
https://docs.elixir.finance/
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0x89A8c847f41C0dfA6c8B88638bACca8a0b777Da7

Токеномика и анализ цен Elixir (ELX)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Elixir (ELX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Общее предложение:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Оборотное предложение:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 101.97M
$ 101.97M$ 101.97M
Исторический максимум:
$ 1
$ 1$ 1
Исторический минимум:
$ 0.07329290180383641
$ 0.07329290180383641$ 0.07329290180383641
Текущая цена:
$ 0.10197
$ 0.10197$ 0.10197

Токеномика Elixir (ELX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Elixir (ELX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов ELX, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов ELX.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ELX, изучите текущую цену ELX!

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История цены Elixir (ELX)

Анализ истории цены ELX помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.