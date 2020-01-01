Токеномика Elixir (ELX) Откройте для себя ключевую информацию о Elixir (ELX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Elixir (ELX) Сеть Elixir – это новая примитивная технология, созданная для обеспечения ликвидности следующего поколения для институциональных инвесторов. Elixir поддерживает deUSD – полностью обеспеченную, приносящую доход синтетическую долларовую валюту. Elixir является самой широко принятой сетью для RWA (реальных активов): она впервые приносит средства от BlackRock, Hamilton Lane и других в DeFi через deUSD. Сеть Elixir защищена более чем 30 000 глобальными валидаторами. Официальный сайт: https://elixir.xyz/ Whitepaper: https://docs.elixir.finance/ Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x89A8c847f41C0dfA6c8B88638bACca8a0b777Da7 Купить ELX сейчас!

Токеномика и анализ цен Elixir (ELX) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Elixir (ELX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Общее предложение: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Оборотное предложение: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 101.97M $ 101.97M $ 101.97M Исторический максимум: $ 1 $ 1 $ 1 Исторический минимум: $ 0.07329290180383641 $ 0.07329290180383641 $ 0.07329290180383641 Текущая цена: $ 0.10197 $ 0.10197 $ 0.10197 Узнайте больше о цене Elixir (ELX)

Токеномика Elixir (ELX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Elixir (ELX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ELX, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ELX. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ELX, изучите текущую цену ELX!

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