Что такое ELP

Токеномика Elympics (ELP) Откройте для себя ключевую информацию о Elympics (ELP), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Токеномика и анализ цен Elympics (ELP) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Elympics (ELP), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: -- -- -- Общее предложение: $ 3,50B $ 3,50B $ 3,50B Оборотное предложение: -- -- -- FDV (полностью разводненная стоимость): $ 13,70M $ 13,70M $ 13,70M Исторический максимум: $ 0,0204 $ 0,0204 $ 0,0204 Исторический минимум: -- -- -- Текущая цена: $ 0,003915 $ 0,003915 $ 0,003915 Узнайте больше о цене Elympics (ELP) Купить ELP сейчас!

Информация о Elympics (ELP) Elympics – это мультичейн-инфраструктура развлечений, призванная привлечь миллионы людей к криптовалютам путем объединения брендов и интеллектуальной собственности с web3 и предоставления разработчикам возможности легко создавать и развертывать игры на основе блокчейна, основанные на навыках, которые распространяются через популярные суперприложения, социальные платформы и кошельки. Elympics – это мультичейн-инфраструктура развлечений, призванная привлечь миллионы людей к криптовалютам путем объединения брендов и интеллектуальной собственности с web3 и предоставления разработчикам возможности легко создавать и развертывать игры на основе блокчейна, основанные на навыках, которые распространяются через популярные суперприложения, социальные платформы и кошельки. Официальный сайт: http://elympics.ai Whitepaper: http://elympics.ai/whitepaper Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0xbbcdc8eb044bf661eabfa07b93909a76ebdb1100

Токеномика Elympics (ELP): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Elympics (ELP) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ELP, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ELP. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ELP, изучите текущую цену ELP!

Как купить ELP Заинтересованы в добавлении Elympics (ELP) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки ELP, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной. Изучите, как купить ELP на MEXC прямо сейчас! История цены Elympics (ELP) Анализ истории цены ELP помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены ELP прямо сейчас! Прогноз цены ELP Хотите узнать, куда может двигаться ELP? Наша страница прогноза цены ELP объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена ELP прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!