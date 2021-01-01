Токеномика Elk Finance (ELK) Откройте для себя ключевую информацию о Elk Finance (ELK), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Elk Finance (ELK) Elk Finance находится на передовой взаимодействия и абстракции блокчейна, делая Web3 доступным и бесшовно интегрированным в интернет будущего. Основанная в 2021 году, компания Elk Finance предоставляет поддержку разработчикам и пользователям более чем 30 блокчейнов. Наша экосистема основана на утилитарном токене $ELK, обеспечивающем безопасную и мощную инфраструктуру для торговли, фермерства, создания мостов и мультичейновых dApps. Присоединяйтесь к нам в нашем путешествии в будущее мультичейна! Официальный сайт: https://elk.finance Whitepaper: https://elk.finance/litepaper.html Обозреватель блоков: https://polygonscan.com/token/0xeEeEEb57642040bE42185f49C52F7E9B38f8eeeE Купить ELK сейчас!

Токеномика и анализ цен Elk Finance (ELK) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Elk Finance (ELK), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 42,42M $ 42,42M $ 42,42M Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,24M $ 1,24M $ 1,24M Исторический максимум: $ 0,2 $ 0,2 $ 0,2 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,02922 $ 0,02922 $ 0,02922 Узнайте больше о цене Elk Finance (ELK)

Токеномика Elk Finance (ELK): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Elk Finance (ELK) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ELK, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ELK. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ELK, изучите текущую цену ELK!

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