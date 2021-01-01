Токеномика Elk Finance (ELK)

Токеномика Elk Finance (ELK)

Откройте для себя ключевую информацию о Elk Finance (ELK), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Elk Finance (ELK)

Elk Finance находится на передовой взаимодействия и абстракции блокчейна, делая Web3 доступным и бесшовно интегрированным в интернет будущего. Основанная в 2021 году, компания Elk Finance предоставляет поддержку разработчикам и пользователям более чем 30 блокчейнов. Наша экосистема основана на утилитарном токене $ELK, обеспечивающем безопасную и мощную инфраструктуру для торговли, фермерства, создания мостов и мультичейновых dApps. Присоединяйтесь к нам в нашем путешествии в будущее мультичейна!

Официальный сайт:
https://elk.finance
Whitepaper:
https://elk.finance/litepaper.html
Обозреватель блоков:
https://polygonscan.com/token/0xeEeEEb57642040bE42185f49C52F7E9B38f8eeeE

Токеномика и анализ цен Elk Finance (ELK)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Elk Finance (ELK), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Общее предложение:
$ 42,42M
$ 42,42M$ 42,42M
Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 1,24M
$ 1,24M$ 1,24M
Исторический максимум:
$ 0,2
$ 0,2$ 0,2
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0,02922
$ 0,02922$ 0,02922

Токеномика Elk Finance (ELK): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Elk Finance (ELK) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов ELK, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов ELK.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ELK, изучите текущую цену ELK!

Как купить ELK

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История цены Elk Finance (ELK)

Анализ истории цены ELK помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены ELK

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.