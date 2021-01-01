Токеномика Elk Finance (ELK)
Информация о Elk Finance (ELK)
Elk Finance находится на передовой взаимодействия и абстракции блокчейна, делая Web3 доступным и бесшовно интегрированным в интернет будущего. Основанная в 2021 году, компания Elk Finance предоставляет поддержку разработчикам и пользователям более чем 30 блокчейнов. Наша экосистема основана на утилитарном токене $ELK, обеспечивающем безопасную и мощную инфраструктуру для торговли, фермерства, создания мостов и мультичейновых dApps. Присоединяйтесь к нам в нашем путешествии в будущее мультичейна!
Токеномика и анализ цен Elk Finance (ELK)
Изучите ключевые данные о токеномике и цене Elk Finance (ELK), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.
Токеномика Elk Finance (ELK): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования
Понимание токеномики Elk Finance (ELK) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.
Ключевые метрики и принципы их расчета:
Общее предложение:
Максимальное количество токенов ELK, которые есть или будут созданы.
Оборотное предложение:
Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.
Макс. предложение:
Жесткий лимит на общее количество токенов ELK.
FDV (полностью разводненная стоимость):
Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.
Уровень инфляции:
Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.
Почему эти метрики важны для трейдеров?
Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.
Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.
Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.
Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.
Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ELK, изучите текущую цену ELK!
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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.
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Сумма
1 ELK = 0,02922 USD