Токеномика Elderglade (ELDE)

Токеномика Elderglade (ELDE)

Откройте для себя ключевую информацию о Elderglade (ELDE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Elderglade (ELDE)

Elderglade — это экосистема фэнтези-игры нового поколения в Web3, которая объединяет два самых успешных жанра игровой индустрии. Она создает уникальную гибридную модель, поддерживающую как массовое привлечение пользователей, так и глубокое вовлечение с длительными игровыми сессиями. Доступ к экосистеме осуществляется через LINE, Telegram, мобильные приложения (iOS и Android) и браузер, что обеспечивает масштабное и бесшовное подключение пользователей.

Официальный сайт:
https://elderglade.com/
Whitepaper:
https://elderglade.gitbook.io/elderglade-whitepaper
Обозреватель блоков:
https://bscscan.com/token/0x799a290f9cc4085a0ce5b42b5f2c30193a7a872b

Токеномика и анализ цен Elderglade (ELDE)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Elderglade (ELDE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
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Общее предложение:
$ 400,00M
$ 400,00M$ 400,00M
Оборотное предложение:
--
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FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 6,63M
$ 6,63M$ 6,63M
Исторический максимум:
$ 0,48599
$ 0,48599$ 0,48599
Исторический минимум:
--
----
Текущая цена:
$ 0,01657
$ 0,01657$ 0,01657

Токеномика Elderglade (ELDE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Elderglade (ELDE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов ELDE, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов ELDE.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ELDE, изучите текущую цену ELDE!

Как купить ELDE

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История цены Elderglade (ELDE)

Анализ истории цены ELDE помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены ELDE

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.