Токеномика Elderglade (ELDE) Откройте для себя ключевую информацию о Elderglade (ELDE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Elderglade (ELDE) Elderglade — это экосистема фэнтези-игры нового поколения в Web3, которая объединяет два самых успешных жанра игровой индустрии. Она создает уникальную гибридную модель, поддерживающую как массовое привлечение пользователей, так и глубокое вовлечение с длительными игровыми сессиями. Доступ к экосистеме осуществляется через LINE, Telegram, мобильные приложения (iOS и Android) и браузер, что обеспечивает масштабное и бесшовное подключение пользователей. Официальный сайт: https://elderglade.com/ Whitepaper: https://elderglade.gitbook.io/elderglade-whitepaper Обозреватель блоков: https://bscscan.com/token/0x799a290f9cc4085a0ce5b42b5f2c30193a7a872b Купить ELDE сейчас!

Токеномика и анализ цен Elderglade (ELDE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Elderglade (ELDE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: -- -- -- Общее предложение: $ 400,00M $ 400,00M $ 400,00M Оборотное предложение: -- -- -- FDV (полностью разводненная стоимость): $ 6,63M $ 6,63M $ 6,63M Исторический максимум: $ 0,48599 $ 0,48599 $ 0,48599 Исторический минимум: -- -- -- Текущая цена: $ 0,01657 $ 0,01657 $ 0,01657 Узнайте больше о цене Elderglade (ELDE)

Токеномика Elderglade (ELDE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Elderglade (ELDE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ELDE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ELDE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ELDE, изучите текущую цену ELDE!

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