Токеномика DuckChain (DUCK)

Токеномика DuckChain (DUCK)

Откройте для себя ключевую информацию о DuckChain (DUCK), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о DuckChain (DUCK)

DuckChain – первый блокчейн потребительского уровня в сети TON, соединяющий TON с Ethereum (EVM), Bitcoin (BTC) и другими экосистемами с помощью надежной инфраструктуры Arbitrum Orbit. Он предлагает разработчикам привычные инструменты для создания dApps, миграции приложений и привлечения ликвидности в экосистему Telegram. Внедряя единую газовую систему через Telegram Stars и абстракцию аккаунта, DuckChain снижает барьеры для пользователей Web2. Пользователи могут выполнять операции ончейн и взаимодействовать с тысячами dApps непосредственно в Telegram, получая опыт Web3, такой же простой, как при использовании приложений Web2. Миссия DuckChain – сделать блокчейн таким же интуитивно понятным, как отправка сообщения в Telegram, превратив его в суперприложение для 950 миллионов пользователей по всему миру.

Официальный сайт:
https://duckchain.io/
Whitepaper:
https://diary.duckchain.io/2.-users-and-developers/2.3-developer-hub
Обозреватель блоков:
https://tonscan.org/jetton/EQDWXjnVWheFemaAaFn-Cp4nDehvGllrXOZ8wqHm8sDEwn_c

Токеномика и анализ цен DuckChain (DUCK)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене DuckChain (DUCK), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 18,68M
$ 18,68M$ 18,68M
Общее предложение:
$ 10,00B
$ 10,00B$ 10,00B
Оборотное предложение:
$ 5,35B
$ 5,35B$ 5,35B
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 34,89M
$ 34,89M$ 34,89M
Исторический максимум:
$ 0,0188
$ 0,0188$ 0,0188
Исторический минимум:
$ 0,00196542123946365
$ 0,00196542123946365$ 0,00196542123946365
Текущая цена:
$ 0,003489
$ 0,003489$ 0,003489

Токеномика DuckChain (DUCK): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики DuckChain (DUCK) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов DUCK, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов DUCK.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DUCK, изучите текущую цену DUCK!

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История цены DuckChain (DUCK)

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.