Токеномика DuckChain (DUCK) Откройте для себя ключевую информацию о DuckChain (DUCK), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о DuckChain (DUCK) DuckChain – первый блокчейн потребительского уровня в сети TON, соединяющий TON с Ethereum (EVM), Bitcoin (BTC) и другими экосистемами с помощью надежной инфраструктуры Arbitrum Orbit. Он предлагает разработчикам привычные инструменты для создания dApps, миграции приложений и привлечения ликвидности в экосистему Telegram. Внедряя единую газовую систему через Telegram Stars и абстракцию аккаунта, DuckChain снижает барьеры для пользователей Web2. Пользователи могут выполнять операции ончейн и взаимодействовать с тысячами dApps непосредственно в Telegram, получая опыт Web3, такой же простой, как при использовании приложений Web2. Миссия DuckChain – сделать блокчейн таким же интуитивно понятным, как отправка сообщения в Telegram, превратив его в суперприложение для 950 миллионов пользователей по всему миру. Официальный сайт: https://duckchain.io/ Whitepaper: https://diary.duckchain.io/2.-users-and-developers/2.3-developer-hub Обозреватель блоков: https://tonscan.org/jetton/EQDWXjnVWheFemaAaFn-Cp4nDehvGllrXOZ8wqHm8sDEwn_c Купить DUCK сейчас!

Токеномика и анализ цен DuckChain (DUCK) Изучите ключевые данные о токеномике и цене DuckChain (DUCK), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 18,68M $ 18,68M $ 18,68M Общее предложение: $ 10,00B $ 10,00B $ 10,00B Оборотное предложение: $ 5,35B $ 5,35B $ 5,35B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 34,89M $ 34,89M $ 34,89M Исторический максимум: $ 0,0188 $ 0,0188 $ 0,0188 Исторический минимум: $ 0,00196542123946365 $ 0,00196542123946365 $ 0,00196542123946365 Текущая цена: $ 0,003489 $ 0,003489 $ 0,003489 Узнайте больше о цене DuckChain (DUCK)

Токеномика DuckChain (DUCK): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики DuckChain (DUCK) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов DUCK, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов DUCK. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DUCK, изучите текущую цену DUCK!

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