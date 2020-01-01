Токеномика DuckChain (DUCK)
Информация о DuckChain (DUCK)
DuckChain – первый блокчейн потребительского уровня в сети TON, соединяющий TON с Ethereum (EVM), Bitcoin (BTC) и другими экосистемами с помощью надежной инфраструктуры Arbitrum Orbit. Он предлагает разработчикам привычные инструменты для создания dApps, миграции приложений и привлечения ликвидности в экосистему Telegram. Внедряя единую газовую систему через Telegram Stars и абстракцию аккаунта, DuckChain снижает барьеры для пользователей Web2. Пользователи могут выполнять операции ончейн и взаимодействовать с тысячами dApps непосредственно в Telegram, получая опыт Web3, такой же простой, как при использовании приложений Web2. Миссия DuckChain – сделать блокчейн таким же интуитивно понятным, как отправка сообщения в Telegram, превратив его в суперприложение для 950 миллионов пользователей по всему миру.
Токеномика и анализ цен DuckChain (DUCK)
Изучите ключевые данные о токеномике и цене DuckChain (DUCK), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.
Токеномика DuckChain (DUCK): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования
Понимание токеномики DuckChain (DUCK) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.
Ключевые метрики и принципы их расчета:
Общее предложение:
Максимальное количество токенов DUCK, которые есть или будут созданы.
Оборотное предложение:
Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.
Макс. предложение:
Жесткий лимит на общее количество токенов DUCK.
FDV (полностью разводненная стоимость):
Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.
Уровень инфляции:
Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.
Почему эти метрики важны для трейдеров?
Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.
Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.
Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.
Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.
Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DUCK, изучите текущую цену DUCK!
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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.
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Сумма
1 DUCK = 0,003489 USD