Токеномика Doran (DRN) Откройте для себя ключевую информацию о Doran (DRN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Doran (DRN) SHANHAI - первая 3D-боевая фэнтезийная массовая многопользовательская ролевая онлайн-игра (MMORPG) на основе технологии блокчейн, которая сочетает в себе традиционную классическую культуру и элементы фэнтези будущего, а также имеет несколько соревновательных режимов, таких как однопользовательские подземелья и сражения гильдий. Doran (DRN) - это токен "играй и зарабатывай" в "трехтокеновой экономической модели" SHANHAI, позволяющий игрокам зарабатывать бесплатно. Официальный сайт: https://umcrypto.io/#/ Whitepaper: https://um-shanhai.s3.amazonaws.com/Whitepaper.pdf Обозреватель блоков: https://scanuton.umcrypto.io/address/0xda34bDc898267493e4E8659df435E097c11f4Cb4 Купить DRN сейчас!

Токеномика и анализ цен Doran (DRN) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Doran (DRN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: -- -- -- Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: -- -- -- FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 14,98 $ 14,98 $ 14,98 Исторический минимум: -- -- -- Текущая цена: $ 0,2337 $ 0,2337 $ 0,2337 Узнайте больше о цене Doran (DRN)

Токеномика Doran (DRN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Doran (DRN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов DRN, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов DRN. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DRN, изучите текущую цену DRN!

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