Токеномика Dragonswap (DRG)

Откройте для себя ключевую информацию о Dragonswap (DRG), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
Страница обновлена: 2025-11-28 21:35:35 (UTC+8)
Токеномика и анализ цен Dragonswap (DRG)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Dragonswap (DRG), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
Общее предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
Оборотное предложение:
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 27,26M
$ 27,26M$ 27,26M
Исторический максимум:
$ 0,12956
$ 0,12956$ 0,12956
Исторический минимум:
Текущая цена:
$ 0,02726
$ 0,02726$ 0,02726

Информация о Dragonswap (DRG)

DragonSwap – это нативный центр ликвидности в сети Sei. Он служит в качестве собственного автоматического маркет-мейкера (AMM) в Sei и поддерживает несколько типов ликвидности, включая пулы с постоянным продуктом (XYK), пулы с концентрированной ликвидностью и фермы доходности без разрешений, чтобы стимулировать предоставление ликвидности по целому ряду торговых пар.

Официальный сайт:
https://dragonswap.app/
Whitepaper:
https://docs.dragonswap.app/dragonswap
Обозреватель блоков:
https://seitrace.com/token/0x0a526e425809aEA71eb279d24ae22Dee6C92A4Fe?chain=pacific-1

Токеномика Dragonswap (DRG): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Dragonswap (DRG) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов DRG, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов DRG.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DRG, изучите текущую цену DRG!

