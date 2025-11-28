DragonSwap – это нативный центр ликвидности в сети Sei. Он служит в качестве собственного автоматического маркет-мейкера (AMM) в Sei и поддерживает несколько типов ликвидности, включая пулы с постоянным продуктом (XYK), пулы с концентрированной ликвидностью и фермы доходности без разрешений, чтобы стимулировать предоставление ликвидности по целому ряду торговых пар.