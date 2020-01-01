Токеномика Dragon (DRAGON404) Откройте для себя ключевую информацию о Dragon (DRAGON404), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Dragon (DRAGON404) Восточный дракон, олицетворяющий силу, мудрость и богатство, воплощает в себе сущность восточных народов. Выпуская тематический мемкоин «Культура дракона», мы ставим перед собой цель возвысить и распространить на глобальном уровне это уникальное и богатое культурное наследие. Официальный сайт: https://dragoncoin.biz/home#About Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0xa946fb6b6b860c68df3c293f1e2c3881b243e08c Купить DRAGON404 сейчас!

Токеномика и анализ цен Dragon (DRAGON404) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Dragon (DRAGON404), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: -- -- -- Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: -- -- -- FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,00058 $ 0,00058 $ 0,00058 Исторический минимум: -- -- -- Текущая цена: $ 0,000013967 $ 0,000013967 $ 0,000013967 Узнайте больше о цене Dragon (DRAGON404)

Токеномика Dragon (DRAGON404): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Dragon (DRAGON404) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов DRAGON404, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов DRAGON404. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DRAGON404, изучите текущую цену DRAGON404!

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