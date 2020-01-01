Токеномика Dork Lord (DORKY) Откройте для себя ключевую информацию о Dork Lord (DORKY), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Dork Lord (DORKY) Dork Lord (ETH) – это мемкоин, выпущенный на блокчейне Ethereum. Вдохновленный серией комиксов Мэтта Фьюри «Бойцовский клуб» с причудливыми и любимыми персонажами из этой серии, Dork Lord стремится использовать вирусную популярность таких мемкоинов, как Pepe и Dogecoin. Присоединяйтесь к сообществу Dork Lord и оседлайте волну мемов в криптовалютном мире. Независимо от того, являетесь ли вы опытным инвестором или новичком, Dork Lord $DORKY будет радовать и вознаграждать своих сторонников. Официальный сайт: https://dorklordeth.vip/ Обозреватель блоков: https://etherscan.io/address/0x95ed629b028cf6aadd1408bb988c6d1daabe4767 Купить DORKY сейчас!

Токеномика и анализ цен Dork Lord (DORKY) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Dork Lord (DORKY), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: -- -- -- Общее предложение: $ 69,42M $ 69,42M $ 69,42M Оборотное предложение: -- -- -- FDV (полностью разводненная стоимость): $ 2,32M $ 2,32M $ 2,32M Исторический максимум: $ 0,21146 $ 0,21146 $ 0,21146 Исторический минимум: $ 0,002686366670419065 $ 0,002686366670419065 $ 0,002686366670419065 Текущая цена: $ 0,03347 $ 0,03347 $ 0,03347 Узнайте больше о цене Dork Lord (DORKY)

Токеномика Dork Lord (DORKY): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Dork Lord (DORKY) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов DORKY, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов DORKY. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DORKY, изучите текущую цену DORKY!

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