Токеномика Dork Lord (DORKY)

Токеномика Dork Lord (DORKY)

Откройте для себя ключевую информацию о Dork Lord (DORKY), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Dork Lord (DORKY)

Dork Lord (ETH) – это мемкоин, выпущенный на блокчейне Ethereum. Вдохновленный серией комиксов Мэтта Фьюри «Бойцовский клуб» с причудливыми и любимыми персонажами из этой серии, Dork Lord стремится использовать вирусную популярность таких мемкоинов, как Pepe и Dogecoin. Присоединяйтесь к сообществу Dork Lord и оседлайте волну мемов в криптовалютном мире. Независимо от того, являетесь ли вы опытным инвестором или новичком, Dork Lord $DORKY будет радовать и вознаграждать своих сторонников.

Официальный сайт:
https://dorklordeth.vip/
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/address/0x95ed629b028cf6aadd1408bb988c6d1daabe4767

Токеномика и анализ цен Dork Lord (DORKY)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Dork Lord (DORKY), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
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Общее предложение:
$ 69,42M
$ 69,42M$ 69,42M
Оборотное предложение:
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FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 2,32M
$ 2,32M$ 2,32M
Исторический максимум:
$ 0,21146
$ 0,21146$ 0,21146
Исторический минимум:
$ 0,002686366670419065
$ 0,002686366670419065$ 0,002686366670419065
Текущая цена:
$ 0,03347
$ 0,03347$ 0,03347

Токеномика Dork Lord (DORKY): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Dork Lord (DORKY) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов DORKY, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов DORKY.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DORKY, изучите текущую цену DORKY!

Как купить DORKY

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История цены Dork Lord (DORKY)

Анализ истории цены DORKY помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены DORKY

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.