DORKY

Dork Lord (ETH) – это мемкоин, выпущенный на блокчейне Ethereum. Вдохновленный серией комиксов Мэтта Фьюри «Бойцовский клуб» с причудливыми и любимыми персонажами из этой серии, Dork Lord стремится использовать вирусную популярность таких мемкоинов, как Pepe и Dogecoin. Присоединяйтесь к сообществу Dork Lord и оседлайте волну мемов в криптовалютном мире. Независимо от того, являетесь ли вы опытным инвестором или новичком, Dork Lord $DORKY будет радовать и вознаграждать своих сторонников.

Название криптовалютыDORKY

МестоNo.3589

Рыночная капитализация$0.00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0.00

Доля рынка%

Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)0

Оборотное предложение--

Макс. предложение69,420,000

Общее предложение69,420,000

Коэффициент обращения%

Дата выпуска--

Цена, по которой актив был впервые выпущен--

Исторический максимум0.15920904960381208,2024-10-29

Наименьшая цена0.002686366670419065,2024-07-05

Публичный блокчейнETH

ВведениеDork Lord (ETH) – это мемкоин, выпущенный на блокчейне Ethereum. Вдохновленный серией комиксов Мэтта Фьюри «Бойцовский клуб» с причудливыми и любимыми персонажами из этой серии, Dork Lord стремится использовать вирусную популярность таких мемкоинов, как Pepe и Dogecoin. Присоединяйтесь к сообществу Dork Lord и оседлайте волну мемов в криптовалютном мире. Независимо от того, являетесь ли вы опытным инвестором или новичком, Dork Lord $DORKY будет радовать и вознаграждать своих сторонников.

Сектор

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etfindex:mc_etfindex_sourceОтказ от ответственности: Данные предоставлены cmc и не должны рассматриваться как инвестиционный совет.

MEXC – это ваш самый легкий путь к криптовалюте. Откройте для себя ведущую в мире криптовалютную биржу для покупки, торговли и заработка криптовалюты. Торгуйте Bitcoin BTC, Ethereum ETH и более чем 3 000 альткоинов.
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MEXC – это ваш самый легкий путь к криптовалюте. Откройте для себя ведущую в мире криптовалютную биржу для покупки, торговли и заработка криптовалюты. Торгуйте Bitcoin BTC, Ethereum ETH и более чем 3 000 альткоинов.
DORKY/USDT
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Объем 24ч (DORKY)
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